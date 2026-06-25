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Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
Американская администрация не станет фокусироваться на украинском урегулировании после достижения соглашения с Ираном, поскольку теперь приоритетом президента... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T06:03
2026-06-25T06:03
сша
обострение между ираном и сша
украина
дональд трамп
политика
внешняя политика
мнения
андрей манойло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Американская администрация не станет фокусироваться на украинском урегулировании после достижения соглашения с Ираном, поскольку теперь приоритетом президента США Дональда Трампа является военная операция против Кубы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По мнению Манойло, Трамп проведет эту операцию и постарается уложиться до ноября, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Эта "победа" укрепит позиции республиканцев перед голосованием, пояснил эксперт.США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Соглашение было подписано в электронном виде, удаленно, и уже вступило в силу. 22 июня в Швейцарии состоялся первый раунд переговоров для достижения окончательного соглашения.Ранее Дональд Трамп обещал, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть сноваПочему Европа хочет немедленного прекращения огня на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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сша, обострение между ираном и сша, украина, дональд трамп, политика, внешняя политика, мнения, андрей манойло
Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение

Трамп после договора с Ираном не будет фокусироваться на Украине из-за Кубы – политолог

06:03 25.06.2026
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Американская администрация не станет фокусироваться на украинском урегулировании после достижения соглашения с Ираном, поскольку теперь приоритетом президента США Дональда Трампа является военная операция против Кубы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.

"Трамп договорился с Ираном, поставил (боевые действия) на паузу и теперь перед своими избирателями он может говорить, что победил в очередной раз, пусть и с некими издержками. Затем он выполнит обещание, которое давал (госсекретарю Марко) Рубио и кубинской диаспоре. Теперь у него руки развязаны для проведения военной операции против Кубы", – считает политолог.

По мнению Манойло, Трамп проведет эту операцию и постарается уложиться до ноября, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Эта "победа" укрепит позиции республиканцев перед голосованием, пояснил эксперт.
США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Соглашение было подписано в электронном виде, удаленно, и уже вступило в силу. 22 июня в Швейцарии состоялся первый раунд переговоров для достижения окончательного соглашения.
Ранее Дональд Трамп обещал, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.
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СШАОбострение между Ираном и СШАУкраинаДональд ТрампПолитикаВнешняя политикаМненияАндрей Манойло
 
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Заголовок открываемого материала
06:03Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
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