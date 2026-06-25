https://crimea.ria.ru/20260625/pochemu-ssha-ne-pereklyuchatsya-na-ukrainu-posle-soglasheniya-s-iranom--mnenie-1157127117.html

Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение

Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение

Американская администрация не станет фокусироваться на украинском урегулировании после достижения соглашения с Ираном, поскольку теперь приоритетом президента... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T06:03

2026-06-25T06:03

2026-06-25T06:03

сша

обострение между ираном и сша

украина

дональд трамп

политика

внешняя политика

мнения

андрей манойло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Американская администрация не станет фокусироваться на украинском урегулировании после достижения соглашения с Ираном, поскольку теперь приоритетом президента США Дональда Трампа является военная операция против Кубы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По мнению Манойло, Трамп проведет эту операцию и постарается уложиться до ноября, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Эта "победа" укрепит позиции республиканцев перед голосованием, пояснил эксперт.США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Соглашение было подписано в электронном виде, удаленно, и уже вступило в силу. 22 июня в Швейцарии состоялся первый раунд переговоров для достижения окончательного соглашения.Ранее Дональд Трамп обещал, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть сноваПочему Европа хочет немедленного прекращения огня на Украине

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, обострение между ираном и сша, украина, дональд трамп, политика, внешняя политика, мнения, андрей манойло