Рейтинг@Mail.ru
По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260625/po-prikazu-berii-skolko-agentov-fashistov-vyyavili-v-krymu-1157143399.html
По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму
По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2026
По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму
УФСБ России по Крыму и Севастополю в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" продолжает работу по рассекречиванию документов о... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:21
2026-06-25T10:21
история
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
фашизм
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157145833_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_8afe518566876d1951215f8089cfa12b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" продолжает работу по рассекречиванию документов о деятельности органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны.В рамках проекта "Без срока давности" в научный оборот введен приказ народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентии Берия и народного комиссара государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова за № 00419/00137 "О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов".Согласно документу, борьба с "антисоветскими элементами" должна была начинаться сразу по мере продвижения частей Красной армии по территории Крыма и носить оперативно-чекистский характер.При этом для лучшей организации работы на полуостров должны были выехать два заместителя Берии и Меркулова.Первый этап "вычистки" Крыма продолжался с середины апреля по конец июня 1944 года, то есть практически сразу после его освобождения. За это время органами госбезопасности, внутренними войсками НКВД, а также контрразведкой "СМЕРШ" было задержано 57450 антисоветски настроенных граждан."Из этого количества арестовано – 7833, направлено в спецлагеря НКВД – 4173, в военкоматы – 31772 и освобождено после фильтрации – 13672 человека. То есть, число реально арестованных – чуть менее 15%", - приводят статистику, согласно историческим документам, в УФСБ.При этом поясняют, что половина из арестованных – агентура немецких и румынских спецслужб и участники карательных мероприятий оккупантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые расстрелы и утопления: ФСБ рассекретила ужасы оккупации Крыма Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в Крыму Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
https://crimea.ria.ru/20260416/rabotali-na-fashistov-v-krymu-rassekretili-imena-predateley-1155244422.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157145833_0:787:2048:2323_1920x0_80_0_0_eb9600e5bfd9137d6bf1dc892e2ffb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), фашизм, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму

Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы

10:21 25.06.2026
 
© УФСБ РоссииКак из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" продолжает работу по рассекречиванию документов о деятельности органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны.
В рамках проекта "Без срока давности" в научный оборот введен приказ народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентии Берия и народного комиссара государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова за № 00419/00137 "О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов".

"Впоследствии, именно этот документ стал основой для поиска и обезвреживания агентов шпионских резидентур, изменников Родине и предателей, активных пособников и ставленников немецко-фашистских оккупантов, участников антисоветских организаций, бандформирований и иных антисоветских элементов, оказывавших помощь оккупантам", – объясняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Согласно документу, борьба с "антисоветскими элементами" должна была начинаться сразу по мере продвижения частей Красной армии по территории Крыма и носить оперативно-чекистский характер.

"Для лучшей организации этой работы приказ предусматривал воссоздание на территории Крымской АССР местных органов НКВД и НКГБ и усиление их кадрового состава путем доукомплектования 5 тыс. человек из других регионов. В документе особо подчеркивалось, что поиск и обезвреживание антисоветского элемента должны были проводиться с привлечением к этим мероприятиям местного населения", – сообщили в УФСБ.

При этом для лучшей организации работы на полуостров должны были выехать два заместителя Берии и Меркулова.
© УФСБ РоссииКак из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
1 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
© УФСБ РоссииКак из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
2 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
© УФСБ РоссииКак из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
3 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
© УФСБ РоссииКак из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
4 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
1 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
2 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
3 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
4 из 4
Как из Крыма вычищали фашистскую агентуру: ФСБ рассекретили архивы
© УФСБ России
Первый этап "вычистки" Крыма продолжался с середины апреля по конец июня 1944 года, то есть практически сразу после его освобождения. За это время органами госбезопасности, внутренними войсками НКВД, а также контрразведкой "СМЕРШ" было задержано 57450 антисоветски настроенных граждан.
"Из этого количества арестовано – 7833, направлено в спецлагеря НКВД – 4173, в военкоматы – 31772 и освобождено после фильтрации – 13672 человека. То есть, число реально арестованных – чуть менее 15%", - приводят статистику, согласно историческим документам, в УФСБ.
При этом поясняют, что половина из арестованных – агентура немецких и румынских спецслужб и участники карательных мероприятий оккупантов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовые расстрелы и утопления: ФСБ рассекретила ужасы оккупации Крыма
Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в Крыму
Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
16 апреля, 08:42
Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
 
ИсторияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ФашизмКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
10:46Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести
10:37Град и шквал обрушатся на Крым в четверг
10:31В Крыму потушили пожар в национальном парке под Симферополем
10:25Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт
10:21По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму
10:1715-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область
10:08Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
09:59Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост
09:50Новости Севастополя - на каких улицах нет света
09:39Влетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на Кубани
09:30Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
09:19Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ
09:17Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие
09:07В Крыму сократили число поездов
08:56Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова
08:43В Крыму перебои с водой – где вводят графики
08:25Электричка насмерть сбила подростка
08:11В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы
07:49Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране
Лента новостейМолния