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По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму

По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2026

По приказу Берии: сколько агентов фашистов выявили в Крыму

УФСБ России по Крыму и Севастополю в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" продолжает работу по рассекречиванию документов о... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T10:21

2026-06-25T10:21

2026-06-25T10:21

история

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

фашизм

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" продолжает работу по рассекречиванию документов о деятельности органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны.В рамках проекта "Без срока давности" в научный оборот введен приказ народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентии Берия и народного комиссара государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова за № 00419/00137 "О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов".Согласно документу, борьба с "антисоветскими элементами" должна была начинаться сразу по мере продвижения частей Красной армии по территории Крыма и носить оперативно-чекистский характер.При этом для лучшей организации работы на полуостров должны были выехать два заместителя Берии и Меркулова.Первый этап "вычистки" Крыма продолжался с середины апреля по конец июня 1944 года, то есть практически сразу после его освобождения. За это время органами госбезопасности, внутренними войсками НКВД, а также контрразведкой "СМЕРШ" было задержано 57450 антисоветски настроенных граждан."Из этого количества арестовано – 7833, направлено в спецлагеря НКВД – 4173, в военкоматы – 31772 и освобождено после фильтрации – 13672 человека. То есть, число реально арестованных – чуть менее 15%", - приводят статистику, согласно историческим документам, в УФСБ.При этом поясняют, что половина из арестованных – агентура немецких и румынских спецслужб и участники карательных мероприятий оккупантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые расстрелы и утопления: ФСБ рассекретила ужасы оккупации Крыма Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в Крыму Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей

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