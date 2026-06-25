https://crimea.ria.ru/20260625/osnovatel-modern-talking-nazval-khudshiy-stsenariy-dlya-germanii-iz-za-ukrainy-1157154523.html
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
Безрассудная помощь Украине со стороны Германии может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Modern Talking... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T11:48
2026-06-25T11:48
2026-06-25T11:48
германия
общество
россия
украина
новости
политика
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154527130_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_80aef2bc89237ec0ce477fb9f6422ce4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Безрассудная помощь Украине со стороны Германии может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Modern Talking Дитер Болен в интервью для авторов немецкого YouTube-канала Hopf & Kettner."У них (у РФ – ред.) арсенал из сотен атомных бомб, каждая из которых может почти уничтожить Германию", – заявил музыкант.Так он прокомментировал свой телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который, по словам Болена, выразил искреннюю уверенность, что Украина якобы "может победить". Сам Болен убежден, что Москва никогда не позволит этому случиться и в крайнем случает применит ядерное оружие.Он также отметил, что европейские политики теперь говорят только о войне, а пока сам министр обороны ФРГ Борис Писториус празднует с украинскими производителями оружия основание совместных компаний, самолеты Tornado "с ужасным шумом летают над Гамбургом"."У меня все больше страха…У меня на кухне посуда трясется... Я не знаю, на правильном ли мы пути", – сказал он.Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ, заявлял ранее сенатор РФ Алексей Пушков. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с РоссиейМаразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориямБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне
германия
россия
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154527130_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_5b801b1bdb60fd74f101acf276f274fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, общество, россия, украина, новости, политика, европа
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
Безрассудная помощь Германии Киеву может спровоцировать новую мировую войну – Дитер Болен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Безрассудная помощь Украине со стороны Германии может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Modern Talking Дитер Болен в интервью для авторов немецкого YouTube-канала Hopf & Kettner.
"У них (у РФ – ред.) арсенал из сотен атомных бомб, каждая из которых может почти уничтожить Германию", – заявил музыкант.
Так он прокомментировал свой телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который, по словам Болена, выразил искреннюю уверенность, что Украина якобы "может победить". Сам Болен убежден, что Москва никогда не позволит этому случиться и в крайнем случает применит ядерное оружие.
"Это было бы худшим сценарием, который, вероятно, привел бы к мировой войне", – считает он.
Он также отметил, что европейские политики теперь говорят только о войне, а пока сам министр обороны ФРГ Борис Писториус празднует с украинскими производителями оружия основание совместных компаний, самолеты Tornado "с ужасным шумом летают над Гамбургом".
"У меня все больше страха…У меня на кухне посуда трясется... Я не знаю, на правильном ли мы пути", – сказал он.
При этом, заявления немецких политиков о якобы планах РФ напасть на Германию, по его мнению, несостоятельны. Музыкант убежден: в России столько земли и ресурсов, что немецкая территория, ресурсами не обладающая, ей просто не нужна, поэтому такой ход был бы бессмысленным.
Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ, заявлял
ранее сенатор РФ Алексей Пушков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: