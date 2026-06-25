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Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
Безрассудная помощь Украине со стороны Германии может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Modern Talking... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T11:48
2026-06-25T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Безрассудная помощь Украине со стороны Германии может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Modern Talking Дитер Болен в интервью для авторов немецкого YouTube-канала Hopf &amp; Kettner."У них (у РФ – ред.) арсенал из сотен атомных бомб, каждая из которых может почти уничтожить Германию", – заявил музыкант.Так он прокомментировал свой телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который, по словам Болена, выразил искреннюю уверенность, что Украина якобы "может победить". Сам Болен убежден, что Москва никогда не позволит этому случиться и в крайнем случает применит ядерное оружие.Он также отметил, что европейские политики теперь говорят только о войне, а пока сам министр обороны ФРГ Борис Писториус празднует с украинскими производителями оружия основание совместных компаний, самолеты Tornado "с ужасным шумом летают над Гамбургом"."У меня все больше страха…У меня на кухне посуда трясется... Я не знаю, на правильном ли мы пути", – сказал он.Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ, заявлял ранее сенатор РФ Алексей Пушков. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с РоссиейМаразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориямБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне
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германия, общество, россия, украина, новости, политика, европа
Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины

Безрассудная помощь Германии Киеву может спровоцировать новую мировую войну – Дитер Болен

11:48 25.06.2026
 
© РИА Новости . Антон Белицкий / Перейти в фотобанкНемецкий музыкант, музыкальный продюсер и композитор Дитер Болен
Немецкий музыкант, музыкальный продюсер и композитор Дитер Болен - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Антон Белицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Безрассудная помощь Украине со стороны Германии может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Modern Talking Дитер Болен в интервью для авторов немецкого YouTube-канала Hopf & Kettner.
"У них (у РФ – ред.) арсенал из сотен атомных бомб, каждая из которых может почти уничтожить Германию", – заявил музыкант.
Так он прокомментировал свой телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который, по словам Болена, выразил искреннюю уверенность, что Украина якобы "может победить". Сам Болен убежден, что Москва никогда не позволит этому случиться и в крайнем случает применит ядерное оружие.
"Это было бы худшим сценарием, который, вероятно, привел бы к мировой войне", – считает он.
Он также отметил, что европейские политики теперь говорят только о войне, а пока сам министр обороны ФРГ Борис Писториус празднует с украинскими производителями оружия основание совместных компаний, самолеты Tornado "с ужасным шумом летают над Гамбургом".
"У меня все больше страха…У меня на кухне посуда трясется... Я не знаю, на правильном ли мы пути", – сказал он.
При этом, заявления немецких политиков о якобы планах РФ напасть на Германию, по его мнению, несостоятельны. Музыкант убежден: в России столько земли и ресурсов, что немецкая территория, ресурсами не обладающая, ей просто не нужна, поэтому такой ход был бы бессмысленным.
Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ, заявлял ранее сенатор РФ Алексей Пушков.
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