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Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей
Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей
Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил к 12 годам колонии Игоря Коломойского* и еще трех украинских олигархов за хищение российской нефти на... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T17:35
2026-06-25T17:35
игорь коломойский*
новости
приговор
суд
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил к 12 годам колонии Игоря Коломойского* и еще трех украинских олигархов за хищение российской нефти на 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.По данным ведомства, Коломойский*, а также украинские олигархи Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко признаны виновными в организации преступного сообщества и присвоении имущества в особо крупном размере.По инициативе Следственного департамента МВД России наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 млрд рублей, в том числе на ее акции стоимостью более 10 млрд рублей."Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы", - указали в МВД России.На данный момент Игорь Коломойский* проходит обвиняемым по уголовному делу на Украине. Ему вменяют мошенничество, "отмывание" имущества, полученного преступным путем, присвоение средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен, а также организацию заказного убийства адвоката в Феодосии.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признала Коломойского* террористом и экстремистомПансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахДосудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
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игорь коломойский*, новости, приговор, суд, россия, украина, приватбанк
Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей

Суд в РФ приговорил Коломоского* к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей

17:35 25.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГубернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил к 12 годам колонии Игоря Коломойского* и еще трех украинских олигархов за хищение российской нефти на 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
По данным ведомства, Коломойский*, а также украинские олигархи Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко признаны виновными в организации преступного сообщества и присвоении имущества в особо крупном размере.
"По версии следствия, в 2006 и 2007 годах злоумышленники, находясь за пределами Российской Федерации, создали преступное сообщество. Через предприятие-посредника они организовали поставку на территорию Украины принадлежащей российской компании нефти в объеме 858,6 тысячи тонн стоимостью свыше 10 млрд рублей, которую впоследствии похитили", - говорится в сообщении.
По инициативе Следственного департамента МВД России наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 млрд рублей, в том числе на ее акции стоимостью более 10 млрд рублей.
"Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы", - указали в МВД России.
На данный момент Игорь Коломойский* проходит обвиняемым по уголовному делу на Украине. Ему вменяют мошенничество, "отмывание" имущества, полученного преступным путем, присвоение средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен, а также организацию заказного убийства адвоката в Феодосии.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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