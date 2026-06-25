https://crimea.ria.ru/20260625/oligarkhu-kolomoyskomu-dali-12-let-za-khischenie-nefti-na-10-mlrd-rubley-1157172006.html

Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей

Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Олигарху Коломойскому* дали 12 лет за хищение нефти на 10 млрд рублей

Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил к 12 годам колонии Игоря Коломойского* и еще трех украинских олигархов за хищение российской нефти на... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T17:35

2026-06-25T17:35

2026-06-25T17:35

игорь коломойский*

новости

приговор

суд

россия

украина

приватбанк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил к 12 годам колонии Игоря Коломойского* и еще трех украинских олигархов за хищение российской нефти на 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.По данным ведомства, Коломойский*, а также украинские олигархи Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко признаны виновными в организации преступного сообщества и присвоении имущества в особо крупном размере.По инициативе Следственного департамента МВД России наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 млрд рублей, в том числе на ее акции стоимостью более 10 млрд рублей."Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы", - указали в МВД России.На данный момент Игорь Коломойский* проходит обвиняемым по уголовному делу на Украине. Ему вменяют мошенничество, "отмывание" имущества, полученного преступным путем, присвоение средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен, а также организацию заказного убийства адвоката в Феодосии.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признала Коломойского* террористом и экстремистомПансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахДосудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь коломойский*, новости, приговор, суд, россия, украина, приватбанк