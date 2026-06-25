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Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт
Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт
В Севастополе из-за перебоев в подаче электроэнергии временно приостановлено движение всех троллейбусов, кроме маршрута №12. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:25
2026-06-25T10:25
2026-06-25T10:25
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за перебоев в подаче электроэнергии временно приостановлено движение всех троллейбусов, кроме маршрута №12. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута №12", - говорится в сообщении.При этом автобусные маршруты № 2 и №400 будут ходить с увеличенным интервалом движения, с каким конкретно – не уточняется.Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабженияВ Крыму сократили число поездовКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму
Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт
В Севастополе общественный транспорт ходит с перебоями