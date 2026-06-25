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Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения
Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех российских группировок войск около 1 585 боевиков, боевую технику и вооружение. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T14:51
2026-06-25T14:51
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех российских группировок войск около 1 585 боевиков, боевую технику и вооружение. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" разбили более 220 военных вражеской армии, два американских бронеавтомобиля HMMWV, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. В Красном Лимане бойцы группировки овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий.В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 210 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. На юго-востоке Константиновки продолжается уничтожение разрозненных групп противника. За сутки освобождено 127 зданийПодразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 человек, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, девять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, склады горючего, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средства ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 762 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 852 беспилотных летательных аппарата, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 894 танка и других боевых бронированных машин, 1 748 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 495 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 864 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктурыБойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикойМожет ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения

ВСУ потеряли за сутки еще 1 585 боевиков

14:51 25.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех российских группировок войск около 1 585 боевиков, боевую технику и вооружение. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запада" разбили более 220 военных вражеской армии, два американских бронеавтомобиля HMMWV, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. В Красном Лимане бойцы группировки овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 210 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. На юго-востоке Константиновки продолжается уничтожение разрозненных групп противника. За сутки освобождено 127 зданий
Сводка Минобороны РФ на 25 июня 2026 годаСводка Минобороны РФ на 25 июня 2026 года
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 человек, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, девять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, склады горючего, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 762 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 852 беспилотных летательных аппарата, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 894 танка и других боевых бронированных машин, 1 748 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 495 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 864 единицы специальной военной автомобильной техники.
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