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В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T07:14
2026-06-25T07:46
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михаил развожаев
электричество
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе свет вернули в большинство домов, сделать это удалось только ночью, так как накануне в городе снова была объявлена воздушная тревога. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, из-за объявленной воздушной тревоги энергетики были вынуждены несколько раз прерывать восстановительные работы на объектах. Специалисты возобновили ремонт сразу после отмены угрозы. Развожаев подчеркнул, что энергетики сделали все возможное в этих непростых условиях.Утром губернатор сообщил, что по команде диспетчера Черноморского РДУ, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. "Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - отметил он.В ночь на среду ВСУ десятками беспилотников атаковали Севастополь. Два человека получили ранения. Город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии, проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. В течение дня боевики предпринимали новые атаки, которые были отражены. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима, прокомментировал ситуацию Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, электричество, отключение электроэнергии в крыму, атаки всу на крым
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

07:14 25.06.2026 (обновлено: 07:46 25.06.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе свет вернули в большинство домов, сделать это удалось только ночью, так как накануне в городе снова была объявлена воздушная тревога. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы. Это необходимо, чтобы избежать новых сбоев при подаче напряжения. В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов.", - написал Развожаев ночью в своем канале в МАКС.

По его словам, из-за объявленной воздушной тревоги энергетики были вынуждены несколько раз прерывать восстановительные работы на объектах. Специалисты возобновили ремонт сразу после отмены угрозы.
Развожаев подчеркнул, что энергетики сделали все возможное в этих непростых условиях.
Утром губернатор сообщил, что по команде диспетчера Черноморского РДУ, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения.
"Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - отметил он.
При этом точного почасового графика по адресам на данный момент нет. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.
В ночь на среду ВСУ десятками беспилотников атаковали Севастополь. Два человека получили ранения. Город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии, проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. В течение дня боевики предпринимали новые атаки, которые были отражены. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима, прокомментировал ситуацию Развожаев.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЭлектричествоОтключение электроэнергии в КрымуАтаки ВСУ на Крым
 
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