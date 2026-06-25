https://crimea.ria.ru/20260625/novosti-sevastopolya---na-kakikh-ulitsakh-net-sveta-1157151401.html

Новости Севастополя - на каких улицах нет света

Новости Севастополя - на каких улицах нет света - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Новости Севастополя - на каких улицах нет света

Более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T09:50

2026-06-25T09:50

2026-06-25T09:50

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

электроэнергия

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.По данным пресс-службы, в Инкермане света нет по улицам Советская Балка, Раенко и Симферопольское шоссе.На Северной стороне обесточены Бухта Голландия, Сухарная Балка, улицы Курчатова, Береговая, Эскадронная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскинцев, Циолковского.В Нахимовском районе без света улицы Горпищенко, Генерала Мельника, Октябрь, Благодать, Героев Севастополя, Минная, Брестская, Будищева, Победы, Пластунская.В Балаклаве – Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого.В Балаклавском районе – села Флотское, Штурмовое, Монастырское шоссе, Юхарина Балка, Фиолентовское шоссе, Балка Бермана.В Ленинском районе – Ленина, Тимма, Абазы, Балаклавское шоссе, хутор Лукомского, Предместная, 2-й Обороны, Сапун-гора, Максимова Дача, Каштановая, Делегардова Балка, Связистов, Сапунгорская, мыс Хрустальный, площадь Восставших, Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6-я Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя Руднева, Ивана Голубца, Киевская Харьковска, Загородная Балка, Частника, Щербака, Стахановцев, Эдельвейсовый проезд, Хрусталева, Токарева, Куликово Поле, Токарева, Шабалина, Соловьева, Генерала Хрюкина, Генерала Острякова, Генерала Лебедя.Гагаринский район – Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Репина, 50-летия СССР, Гагарина, Тульская, Отрадная, Летчиков, Адмирала Фадеева, Стрелецкий проспект, Фиолентовское шоссе, Готская, Молодых Строителей, Комбрига Потапова, Правды, Тараса Шевченко, А.Маринеско, Античный проспект, Челнокова, П. Корчагина, Колобова, проспект Октябрьской Революции, Столетовский проспект, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, Бориса Михайлова, Адмирала Юмашева, Камышовое шоссе, Камышовая бухта, Готский проезд, А. Косарева, Парковая, Юхарина Балка.Байдарская долина и Южный берег – мыс Сарыч, села Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное.Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваОтключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеровВ Крыму перебои с водой – где вводят графики

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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