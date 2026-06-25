Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 83 года. Он ушел из жизни на 75-м ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально. Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - но с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле. На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственной премией РСФСР им. братьев Васильевых.Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.Читайте также на РИА Новости Крым: Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят дваМосква слезам не верит - Главный фильм Меньшова: "о нас с тобою"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 83 года. Он ушел из жизни на 75-м ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально.
Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.
Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - но с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле.
На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственной премией РСФСР им. братьев Васильевых.
Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.
А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...
Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601