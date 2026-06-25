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Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова
Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова
Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 83 года. Он ушел из жизни на 75-м ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T08:56
2026-06-25T08:56
владимир толоконников
культура
россия
кино
театр
общество
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 83 года. Он ушел из жизни на 75-м ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально. Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - но с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле. На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственной премией РСФСР им. братьев Васильевых.Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.Читайте также на РИА Новости Крым: Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят дваМосква слезам не верит - Главный фильм Меньшова: "о нас с тобою"
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владимир толоконников, культура, россия, кино, театр, общество, память
Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова

Лучшие роли Владимира Толоконникова

08:56 25.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с актером Владимиром Толоконниковым
Прощание с актером Владимиром Толоконниковым - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня - РИА Новости Крым. Владимиру Толоконникову сегодня исполнилось бы 83 года. Он ушел из жизни на 75-м ее году. Первая роль, которая прославила его на весь мир, была им сыграна в 45 лет. В 1988 году вышла экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко. Центральный образ - премилого пса Шарика, который не может стать таким же милым человеком, воплотил Толоконников. И сделал это поистине гениально.
Весь актерский ансамбль сыграл точно и мощно. Евгений Евстигнеев и Борис Плотников, Нина Русланова... Толоконников не растерялся в звездном ансамбле и не потерялся в нем. Потом вспоминал, что "крепко передружились" все на площадке. А ведь его роль - самая сложная - Шариков - символ русского народа, из которого путем революции пытаются в мгновение ока сделать сверхчеловека, чистого и прекрасного. Но выходит не сразу и не очень.
Толоконниковский Шариков полон драматизма и глубины. Он не только хам, неблагодарный дебошир, обезьяна не с гранатой - но с маузером, легко примеряющая на себя превосходство силы. Еще он стоит у зеркала со свечой, вглядываясь в свое отражение и в себя, пытается понять, чем является на самом деле.
На счету Владимира Толоконникова - десятки ролей в кино и театре. Но эта, конечно, самая яркая. За нее он отмечен Государственной премией РСФСР им. братьев Васильевых.
Еще один очень яркий образ - сентиментальный Хоттабыч в одноименной картине Петра Точилина. Харизматичный и яркий джинн был отмечен кинонаградой MTV за лучшую комедийную роль в 2007 году.
А сколько их было - самых разных ролей - от театральных постановок чеховских пьес до сериалов "Убойная сила" и "Участок"...
Признание к Владимиру Толоконникову пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.
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© Киностудия "Ленфильм" / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце". Эта роль вызвала у зрителя целый спектр эмоций - от сострадания до ненависти. Одна из самых сложных и самая запомнившаяся в судьбе артиста.

Актер Владимир Толоконников в фильме Собачье сердце. Архивное фото
1 из 5

Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце". Эта роль вызвала у зрителя целый спектр эмоций - от сострадания до ненависти. Одна из самых сложных и самая запомнившаяся в судьбе артиста.

© Киностудия "Ленфильм"
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© РИА Новости . Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Толоконников с дипломом XII Шукшинского кинофестиваля "За самобытный актерский талант".

Актер Владимир Толоконников
2 из 5

Актер Владимир Толоконников с дипломом XII Шукшинского кинофестиваля "За самобытный актерский талант".

© РИА Новости . Андрей Луковский
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© РИА Новости . Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

Признание пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.

Актер Владимир Толоконников
3 из 5

Признание пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.

© РИА Новости . Андрей Луковский
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© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма "Супер Бобровы".

Актер Владимир Толоконников
4 из 5

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма "Супер Бобровы".

© РИА Новости . Евгений Одиноков
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Артист скончался на 75-м году жизни, во время съемок.

Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
5 из 5

Артист скончался на 75-м году жизни, во время съемок.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 5

Актер Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце". Эта роль вызвала у зрителя целый спектр эмоций - от сострадания до ненависти. Одна из самых сложных и самая запомнившаяся в судьбе артиста.

© Киностудия "Ленфильм"
Перейти в фотобанк
2 из 5

Актер Владимир Толоконников с дипломом XII Шукшинского кинофестиваля "За самобытный актерский талант".

© РИА Новости . Андрей Луковский
Перейти в фотобанк
3 из 5

Признание пришло поздно, но в памяти нескольких поколений он остался навсегда, как и в русской культуре.

© РИА Новости . Андрей Луковский
Перейти в фотобанк
4 из 5

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма "Супер Бобровы".

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Артист скончался на 75-м году жизни, во время съемок.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Московского театра Современник Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992) - РИА Новости, 1920, 09.10.2016
9 октября 2016, 12:57
От Корейко до профессора Преображеского: 10 киноролей Евгения Евстигнеева
 
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