https://crimea.ria.ru/20260625/moshenniki-sozdali-feykovyy-bot-po-polucheniyu-sotsvyplat-v-rossii-1157150276.html
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:30
2026-06-25T09:30
2026-06-25T09:30
мошенничество
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кибербезопасность
киберпреступность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2ee10dceaede4b9364a6d15d603a4b6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Когда человек заполняет предоставленную анкету, к диалогу с ним подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона". Для пущей убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов о якобы успешных выплатах, рассказали в МВД. Государственные организации не назначают и не предлагают дополнительных выплат и пособий через боты. Обо всех способах получения положенных льгот, пенсиях, компенсациях и прочих положенных выплатах можно узнать на сайте Социального фонда России, напоминают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9f145d9fe60891a3472549a9f6bcb521.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, новости
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Аферисты в фейковом Telegram-боте обещают социальное вознаграждение в 200 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Злоумышленники распространяют фейковый Telegram-бот по получению социальных выплат. Аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Когда человек заполняет предоставленную анкету, к диалогу с ним подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона". Для пущей убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов о якобы успешных выплатах, рассказали в МВД.
Государственные организации не назначают и не предлагают дополнительных выплат и пособий через боты. Обо всех способах получения положенных льгот, пенсиях, компенсациях и прочих положенных выплатах можно узнать на сайте Социального фонда России, напоминают правоохранители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.