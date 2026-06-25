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Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:30
2026-06-25T09:30
мошенничество
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кибербезопасность
киберпреступность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Когда человек заполняет предоставленную анкету, к диалогу с ним подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона". Для пущей убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов о якобы успешных выплатах, рассказали в МВД. Государственные организации не назначают и не предлагают дополнительных выплат и пособий через боты. Обо всех способах получения положенных льгот, пенсиях, компенсациях и прочих положенных выплатах можно узнать на сайте Социального фонда России, напоминают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, новости
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России

Аферисты в фейковом Telegram-боте обещают социальное вознаграждение в 200 тысяч рублей

09:30 25.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Злоумышленники распространяют фейковый Telegram-бот по получению социальных выплат. Аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Когда человек заполняет предоставленную анкету, к диалогу с ним подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона". Для пущей убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов о якобы успешных выплатах, рассказали в МВД.
Государственные организации не назначают и не предлагают дополнительных выплат и пособий через боты. Обо всех способах получения положенных льгот, пенсиях, компенсациях и прочих положенных выплатах можно узнать на сайте Социального фонда России, напоминают правоохранители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МошенничествоРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КибербезопасностьКиберпреступностьНовости
 
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