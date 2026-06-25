https://crimea.ria.ru/20260625/moshenniki-sozdali-feykovyy-bot-po-polucheniyu-sotsvyplat-v-rossii-1157150276.html

Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России

Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России

Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T09:30

2026-06-25T09:30

2026-06-25T09:30

мошенничество

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

кибербезопасность

киберпреступность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый бот в Telegram, где обещают доверчивым гражданам вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей якобы от лица госорганизации. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Когда человек заполняет предоставленную анкету, к диалогу с ним подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона". Для пущей убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов о якобы успешных выплатах, рассказали в МВД. Государственные организации не назначают и не предлагают дополнительных выплат и пособий через боты. Обо всех способах получения положенных льгот, пенсиях, компенсациях и прочих положенных выплатах можно узнать на сайте Социального фонда России, напоминают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, новости