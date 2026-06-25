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Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие

Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие

Сильное землетрясение произошло в Японии. На данный момент известно о пяти пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T09:17

2026-06-25T09:17

2026-06-25T09:17

япония

землетрясение

сейсмология

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Японии. На данный момент известно о пяти пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что магнитуда подземных толчков достигала 7,2. Землетрясение произошло в 7.30 (1.30 по московскому времени) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио.Также сообщается, что в лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока, застрял первоклассник.Правительство Японии создало экстренный штаб. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.Землетрясение ощутили на курильском острове Кунашир, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения, сообщила и.о. президента страны Делси Родригес. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

япония

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, землетрясение, сейсмология, в мире, стихия, происшествия, новости