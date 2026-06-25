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Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие
Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие
Сильное землетрясение произошло в Японии. На данный момент известно о пяти пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:17
2026-06-25T09:17
2026-06-25T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Японии. На данный момент известно о пяти пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что магнитуда подземных толчков достигала 7,2. Землетрясение произошло в 7.30 (1.30 по московскому времени) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио.Также сообщается, что в лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока, застрял первоклассник.Правительство Японии создало экстренный штаб. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.Землетрясение ощутили на курильском острове Кунашир, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения, сообщила и.о. президента страны Делси Родригес. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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япония, землетрясение, сейсмология, в мире, стихия, происшествия, новости
Мощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие
В Японии произошло сильное землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Японии. На данный момент известно о пяти пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков достигала 7,2. Землетрясение произошло в 7.30 (1.30 по московскому времени) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет.
Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио.
Четыре человека в префектуре Аомори, где сила толчков составила более 6,0 по семибалльной шкале, принятой в Японии, получили травмы при падении, а также от упавших с верхних полок предметов. В префектуре Иватэ в больницу попала 90-летняя женщина, она получила травмы при падении.
Также сообщается, что в лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока, застрял первоклассник.
Правительство Японии создало экстренный штаб. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.
Землетрясение ощутили на курильском острове Кунашир, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,9 с эпицентром у северо-восточного побережья японского остров Хонсю зарегистрировано в 9.30 (1.30 мск) 25 июня. Его ощутили на острове Кунашир силой до 2-3 баллов. Тревогу цунами для побережья Курильских островов не объявлялась", - цитирует сейсмолога РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле
. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения, сообщила и.о. президента страны Делси Родригес. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.
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