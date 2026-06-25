Рейтинг@Mail.ru
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260625/morskaya-torgovlya-i-ptitsa-udachi--mir-otmechaet-den-moryaka-1157143545.html
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка
25 июня представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию, отмечают День моряка. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T06:44
2026-06-25T06:44
инфографика
праздники и памятные даты
рыболовство
общество
в мире
торговля
внешняя торговля
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110676/15/1106761507_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_853816da81d5d75dd2e0d2295d513ca0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 25 июня представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию, отмечают День моряка.Дата праздника остается неизменной каждый год и связана с конференцией Международной морской организации, состоявшейся в Маниле 25 июня 2010 года. Именно тогда государства-участники одобрили Манильские поправки к Конвенции STCW (ПДНВ - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты), которая определяет международные стандарты подготовки моряков.Главные герои праздника – представители гражданского флота: моряки торговых судов, экипажи круизных лайнеров, танкеров, контейнеровозов, научных и специализированных судов, а также сотрудники судоходных компаний, специалисты по морской логистике, навигации, транспортному праву и другие представители морского сообщества.В настоящее время более 80–90% мировой торговли проходит по морю, прямо сейчас морские просторы бороздят 370 круизных лайнеров, а альбатрос у гражданских моряков считается птицей удачи. Эти и другие факты ко Дню Моряка – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моряЖизнь на подводной лодке: стакан воды в день и цикличность жизниРусской тельняшке – 150 лет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110676/15/1106761507_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d369ba7ab7a85802f50ef2b3df5b6ddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, рыболовство, инфографика, общество, в мире, торговля, внешняя торговля, морской транспорт
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка

День моряка в инфографике РИА Новости Крым

06:44 25.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 25 июня представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию, отмечают День моряка.
Дата праздника остается неизменной каждый год и связана с конференцией Международной морской организации, состоявшейся в Маниле 25 июня 2010 года. Именно тогда государства-участники одобрили Манильские поправки к Конвенции STCW (ПДНВ - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты), которая определяет международные стандарты подготовки моряков.
Главные герои праздника – представители гражданского флота: моряки торговых судов, экипажи круизных лайнеров, танкеров, контейнеровозов, научных и специализированных судов, а также сотрудники судоходных компаний, специалисты по морской логистике, навигации, транспортному праву и другие представители морского сообщества.
В настоящее время более 80–90% мировой торговли проходит по морю, прямо сейчас морские просторы бороздят 370 круизных лайнеров, а альбатрос у гражданских моряков считается птицей удачи. Эти и другие факты ко Дню Моряка – в инфографике РИА Новости Крым.
День морякаДень моряка
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Жизнь на подводной лодке: стакан воды в день и цикличность жизни
Русской тельняшке – 150 лет
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыРыболовствоОбществоВ миреТорговляВнешняя торговляМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Электричка насмерть сбила подростка
08:11В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы
07:49Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране
07:35Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников
07:25Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня
07:14В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения
07:00Пожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛА
06:44Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка
06:03Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
00:08Над Крымом работает ПВО - беспилотная опасность
00:01Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
23:06Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
22:30Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день
22:01Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
21:52Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
21:31Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
21:08Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
20:54Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
20:39245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния