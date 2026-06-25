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Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка
25 июня представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию, отмечают День моряка. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T06:44
2026-06-25T06:44
2026-06-25T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 25 июня представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию, отмечают День моряка.Дата праздника остается неизменной каждый год и связана с конференцией Международной морской организации, состоявшейся в Маниле 25 июня 2010 года. Именно тогда государства-участники одобрили Манильские поправки к Конвенции STCW (ПДНВ - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты), которая определяет международные стандарты подготовки моряков.Главные герои праздника – представители гражданского флота: моряки торговых судов, экипажи круизных лайнеров, танкеров, контейнеровозов, научных и специализированных судов, а также сотрудники судоходных компаний, специалисты по морской логистике, навигации, транспортному праву и другие представители морского сообщества.В настоящее время более 80–90% мировой торговли проходит по морю, прямо сейчас морские просторы бороздят 370 круизных лайнеров, а альбатрос у гражданских моряков считается птицей удачи. Эти и другие факты ко Дню Моряка – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моряЖизнь на подводной лодке: стакан воды в день и цикличность жизниРусской тельняшке – 150 лет
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праздники и памятные даты, рыболовство, инфографика, общество, в мире, торговля, внешняя торговля, морской транспорт
Морская торговля и птица удачи – мир отмечает День моряка
День моряка в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 25 июня представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию, отмечают День моряка.
Дата праздника остается неизменной каждый год и связана с конференцией Международной морской организации, состоявшейся в Маниле 25 июня 2010 года. Именно тогда государства-участники одобрили Манильские поправки к Конвенции STCW (ПДНВ - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты), которая определяет международные стандарты подготовки моряков.
Главные герои праздника – представители гражданского флота: моряки торговых судов, экипажи круизных лайнеров, танкеров, контейнеровозов, научных и специализированных судов, а также сотрудники судоходных компаний, специалисты по морской логистике, навигации, транспортному праву и другие представители морского сообщества.
В настоящее время более 80–90% мировой торговли проходит по морю, прямо сейчас морские просторы бороздят 370 круизных лайнеров, а альбатрос у гражданских моряков считается птицей удачи. Эти и другие факты ко Дню Моряка – в инфографике РИА Новости Крым.
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