https://crimea.ria.ru/20260625/massirovannyy-udar-nad-krymom-i-drugimi-regionami-sbili-269-bespilotnikov-1157149096.html

Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников

Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T07:35

2026-06-25T07:35

2026-06-25T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары отражались с 20:00 24 июня до 7 утра 25 июня.На Кубани после падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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