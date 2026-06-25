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Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников
Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T07:35
2026-06-25T07:35
2026-06-25T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары отражались с 20:00 24 июня до 7 утра 25 июня.На Кубани после падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников
Крым и другие регионы России ночью пытались атаковать 269 дронов ВСУ
07:35 25.06.2026 (обновлено: 07:41 25.06.2026)