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Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников
Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T07:35
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары отражались с 20:00 24 июня до 7 утра 25 июня.На Кубани после падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников

Крым и другие регионы России ночью пытались атаковать 269 дронов ВСУ

07:35 25.06.2026 (обновлено: 07:41 25.06.2026)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары отражались с 20:00 24 июня до 7 утра 25 июня.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
На Кубани после падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
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