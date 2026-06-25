https://crimea.ria.ru/20260625/krymskiy-most-seychas--obstanovka-s-ocheredyami-k-poludnyu-chetverga-1157156080.html

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга

К полудню 25 июня у Крымского моста скопились трехчасовые очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T12:13

2026-06-25T12:13

2026-06-25T12:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. К полудню 25 июня у Крымского моста скопились трехчасовые очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Утром у мостового перехода было почти 900 машин со стороны Керчи и Тамани.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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