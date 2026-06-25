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Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга
К полудню 25 июня у Крымского моста скопились трехчасовые очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T12:13
2026-06-25T12:13
2026-06-25T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. К полудню 25 июня у Крымского моста скопились трехчасовые очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Утром у мостового перехода было почти 900 машин со стороны Керчи и Тамани.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к полудню четверга
У Крымского моста к полудню 25 июня в пробке с обеих сторон стоят 970 авто
12:13 25.06.2026 (обновлено: 12:14 25.06.2026)