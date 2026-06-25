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Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей
Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей
Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 1300 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T19:06
2026-06-25T19:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 1300 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей

Крымский мост сейчас – проезда ждут 1300 автомобилей с двух сторон

19:06 25.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 1300 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 19 часов четверга, 25 июня.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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