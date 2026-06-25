https://crimea.ria.ru/20260625/krymskiy-most--skolko-zhdat-proezda-utrom-25-iyunya-1157148907.html

Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня

Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня

На Крымском мосту утром в четверг в очередях с обеих сторон проезда ждут почти 900 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T07:25

2026-06-25T07:25

2026-06-25T07:25

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг в очередях с обеих сторон проезда ждут почти 900 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Время ожидания составляет около трех часов, уточнили в информационном центре.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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