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Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня
Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня
На Крымском мосту утром в четверг в очередях с обеих сторон проезда ждут почти 900 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T07:25
2026-06-25T07:25
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг в очередях с обеих сторон проезда ждут почти 900 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Время ожидания составляет около трех часов, уточнили в информационном центре.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост – сколько ждать проезда утром 25 июня

На Крымском мосту в очереди стоят почти 900 машин с двух сторон

07:25 25.06.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг в очередях с обеих сторон проезда ждут почти 900 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 149 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 730 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.
Время ожидания составляет около трех часов, уточнили в информационном центре.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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