https://crimea.ria.ru/20260625/krymchanka-poluchila-srok-za-prizyv-razrushit-krymskiy-most-1157151604.html

Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост

Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост

За призывы разрушить Крымский мост суд приговорил жительницу Алушты к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T09:59

2026-06-25T09:59

2026-06-25T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. За призывы разрушить Крымский мост суд приговорил жительницу Алушты к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.По решению суда женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.Ранее 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Теперь мужчине грозит до семи лет заключения.В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, терроризм, южный окружной военный суд, приговор, правосудие, происшествия, суд, новости крыма, антитеррор