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Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост
Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост
За призывы разрушить Крымский мост суд приговорил жительницу Алушты к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:59
2026-06-25T10:00
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крымский мост
терроризм
южный окружной военный суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. За призывы разрушить Крымский мост суд приговорил жительницу Алушты к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.По решению суда женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.Ранее 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Теперь мужчине грозит до семи лет заключения.В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, терроризм, южный окружной военный суд, приговор, правосудие, происшествия, суд, новости крыма, антитеррор
Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост

Жительница Крыма осуждена на 5,5 лет за призыв разрушить Крымский мост

09:59 25.06.2026 (обновлено: 10:00 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. За призывы разрушить Крымский мост суд приговорил жительницу Алушты к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
"Подсудимая, находясь по месту жительства в Алуште, под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призвала к совершению террористического акта - разрушению Крымского моста, как объекта критически важной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в релизе.
По решению суда женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.
Ранее 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Теперь мужчине грозит до семи лет заключения.
В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.
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