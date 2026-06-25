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Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
Уже в пятницу, 26 июня, в Севастополе планируется отменить графики подачи электроэнергии. Вместе с этим восстановится и подача воды в городе. Об этом вечером в... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T19:16
2026-06-25T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Уже в пятницу, 26 июня, в Севастополе планируется отменить графики подачи электроэнергии. Вместе с этим восстановится и подача воды в городе. Об этом вечером в четверг заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.По его словам, в период дефицита электроэнергии власти города постарались распределить нагрузку так, чтобы были обеспечены ключевые социальные объекты, хотя это отразилось на работе водозаборов и других объектов."Сегодня мы направили все силы, все ресурсы на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Есть проблема с работой водозаборов, делаем все для того, чтобы не произошло сбоя, который потребует длительного восстановления системы. Резервируем ключевые узлы, в том числе дизель генераторами, чтобы система полностью не упала", – отметил Развожаев.Он подчеркнул, что к завтрашнему дню, когда все стабилизируется, система водоснабжения будет восстановлена в полном объеме в первую очередь.Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабженияКак работают банки в СевастополеВ Крыму ограничили электроснабжение
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, электроэнергия, водоснабжение, михаил развожаев
Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева

Графики подачи электроэнергии в Севастополе планируют отменить 26 июня – Развожаев

19:16 25.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Уже в пятницу, 26 июня, в Севастополе планируется отменить графики подачи электроэнергии. Вместе с этим восстановится и подача воды в городе. Об этом вечером в четверг заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.
"Мы делаем все для того, чтобы сегодня ночью заверить работы, и, надеюсь, если у нас все как запланировано пойдет, не будет никаких форс-мажоров, связанных с продолжением атак, завтра не понадобиться в Севастополе вводить графики отключения. Либо это будут объекты, которые не связаны с жилыми кварталами, объекты, которые мы сможем безболезненно пока ограничить", – рассказал губернатор.
По его словам, в период дефицита электроэнергии власти города постарались распределить нагрузку так, чтобы были обеспечены ключевые социальные объекты, хотя это отразилось на работе водозаборов и других объектов.
"Сегодня мы направили все силы, все ресурсы на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Есть проблема с работой водозаборов, делаем все для того, чтобы не произошло сбоя, который потребует длительного восстановления системы. Резервируем ключевые узлы, в том числе дизель генераторами, чтобы система полностью не упала", – отметил Развожаев.
Он подчеркнул, что к завтрашнему дню, когда все стабилизируется, система водоснабжения будет восстановлена в полном объеме в первую очередь.
Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
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