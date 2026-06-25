Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам
Развожаев рассказал о ситуации с топливом в Севастополе
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя делают все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Как только будет накоплен недельный минимум для жизнеобеспечивающих структур и появятся излишки, их начнут продавать по QR-кодам. Об этом сегодня заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.
"Мы вместе с федеральным штабом делаем сейчас все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Определенные результаты уже есть. С учетом того, что ситуация динамическая, тот объем топлива, который есть, мы все-таки резервируем под необходимости жизнеобеспечения", – рассказал губернатор.
Он призвал жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Развожаев подчеркнул, что знает, какие сложности испытывают севастопольцы, чья работа связана с необходимостью иметь топливо в баке машины. Губернатор отметил, работа общественного транспорта максимально обеспечена. Сейчас решается вопрос о возможности выделения части топлива для заправки частных дизель-генераторов.
"Как только мы накопим достаточный запас, какой-то недельный минимум для существования жизнеобеспечивающих структур, и появятся излишки – динамика в этом есть, – мы начнем их запускать в продажу через QR-коды", – пообещал Развожаев.
Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
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