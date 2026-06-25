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Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам
Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам
Власти Севастополя делают все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Как только будет накоплен недельный минимум для жизнеобеспечивающих... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T19:36
2026-06-25T19:36
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
топливо
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя делают все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Как только будет накоплен недельный минимум для жизнеобеспечивающих структур и появятся излишки, их начнут продавать по QR-кодам. Об этом сегодня заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.Он призвал жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Развожаев подчеркнул, что знает, какие сложности испытывают севастопольцы, чья работа связана с необходимостью иметь топливо в баке машины. Губернатор отметил, работа общественного транспорта максимально обеспечена. Сейчас решается вопрос о возможности выделения части топлива для заправки частных дизель-генераторов.Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ.Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз РазвожаеваКак работают банки в СевастополеКакую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо, бензин
Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам

Развожаев рассказал о ситуации с топливом в Севастополе

19:36 25.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя делают все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Как только будет накоплен недельный минимум для жизнеобеспечивающих структур и появятся излишки, их начнут продавать по QR-кодам. Об этом сегодня заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.
"Мы вместе с федеральным штабом делаем сейчас все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Определенные результаты уже есть. С учетом того, что ситуация динамическая, тот объем топлива, который есть, мы все-таки резервируем под необходимости жизнеобеспечения", – рассказал губернатор.
Он призвал жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Развожаев подчеркнул, что знает, какие сложности испытывают севастопольцы, чья работа связана с необходимостью иметь топливо в баке машины. Губернатор отметил, работа общественного транспорта максимально обеспечена. Сейчас решается вопрос о возможности выделения части топлива для заправки частных дизель-генераторов.

"Как только мы накопим достаточный запас, какой-то недельный минимум для существования жизнеобеспечивающих структур, и появятся излишки – динамика в этом есть, – мы начнем их запускать в продажу через QR-коды", – пообещал Развожаев.

Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
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