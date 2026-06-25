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Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым
Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов крымского направления. Они состоятся с 23 июня по 11... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:13
2026-06-25T13:13
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов крымского направления. Они состоятся с 23 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба оператора перевозок.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.В четверг "Гранд Сервис Экспресс" опубликовал даты финальных рейсов отмененных поездов.- №75/76 Омск – Симферополь. Последний рейс из Омска состоится 8 июля. Из Керчи – 5 июля.- №141/142 Пермь – Симферополь. Последний рейс из Перми состоится 11 июля. Из Керчи – 8 июля.- №183/184 Мурманск – Сивастополь (вместе с прицепной группой № 414/413 из Архангельска). Последний рейс из Мурманска состоится 2 июля. Из Керчи – 29 июня.Последний рейс прицепной группы из Архангельска состоится 3 июля.- №193/194 Челябинск – Симферополь (вместе с прицепной группой № 241/242 из Оренбурга). Последний рейс из Челябинска состоится 3 июля. Из Керчи – 30 июня. Последний рейс прицепной группы из Оренбурга состоится 3 июля.- №67/68 Москва – Симферополь. Последний рейс из Москвы состоится 26 июня. Из Керчи – 27 июня.- №173/174 Москва – Евпатория. Последний рейс из Москвы состоится 24 июня. Из Керчи – 27 июня.- №464/463 Москва – Феодосия. Последний рейс из Москвы состоялся 23 июня. Из Керчи – 25 июня.- № 97/98 Москва – Симферополь. Последний рейс из Москвы состоится 6 июля. Из Керчи – 4 июля.- № 473/474 Смоленск – Симферополь. Последний рейс из Смоленска состоится 26 июня. Из Керчи – 24 июня.- №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь. Последний рейс из Санкт-Петербурга состоится 28 июня. Из Керчи – 30 июня.- №25/26 Минеральные Воды – Симферополь (вместе с прицепной группой №417/418 из Владикавказа). Последний рейс из Минеральных Вод 27 июня. Из Керчи – 28 июня. Последний рейс прицепной группы из Владикавказа состоится 27 июня.Что делать, если вашего поезда нет в спискеВ обращении к пассажирам компания также представила инструкцию того, как действовать, если вашего поезда нет в списке выше.Сначала необходимо проверить дату отмены рейсов для вашего поезда.Если у вас уже приобретен билет на отмененный поезд, нужно оформить возврат на ресурсе, где он был приобретен или в кассе дальнего следования ж/д вокзала. Срок зачисления средств зависит от способа оплаты и банка, выпустившего карту. Как правило, при оформлении билетов онлайн срок зачисления денежных средств составляет 1-2 календарных дня. При оформлении возврата в кассе – в среднем 3-7 календарных дней. Сумма вернется в полном объеме, заверили в компании.Если нужно купить новый билет, а на сайте grandtrain.ru не предлагается маршрут до конечной точки назначения, нужно самостоятельно состыковать один из имеющихся маршрутов от Керчи с маршрутом другого перевозчика для нужной вам станции.Например, вам нужно из Симферополя в Пермь. В этом случае, на сайте вы можете купить билет до Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и далее приобрести билет у других перевозчиков до конечной точки назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, крым
Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым

Опубликованы даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов в Крым

13:13 25.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов крымского направления. Они состоятся с 23 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба оператора перевозок.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.
В четверг "Гранд Сервис Экспресс" опубликовал даты финальных рейсов отмененных поездов.
- №75/76 Омск – Симферополь. Последний рейс из Омска состоится 8 июля. Из Керчи – 5 июля.
- №141/142 Пермь – Симферополь. Последний рейс из Перми состоится 11 июля. Из Керчи – 8 июля.
- №183/184 Мурманск – Сивастополь (вместе с прицепной группой № 414/413 из Архангельска). Последний рейс из Мурманска состоится 2 июля. Из Керчи – 29 июня.
Последний рейс прицепной группы из Архангельска состоится 3 июля.
- №193/194 Челябинск – Симферополь (вместе с прицепной группой № 241/242 из Оренбурга). Последний рейс из Челябинска состоится 3 июля. Из Керчи – 30 июня. Последний рейс прицепной группы из Оренбурга состоится 3 июля.
- №67/68 Москва – Симферополь. Последний рейс из Москвы состоится 26 июня. Из Керчи – 27 июня.
- №173/174 Москва – Евпатория. Последний рейс из Москвы состоится 24 июня. Из Керчи – 27 июня.
- №464/463 Москва – Феодосия. Последний рейс из Москвы состоялся 23 июня. Из Керчи – 25 июня.
- № 97/98 Москва – Симферополь. Последний рейс из Москвы состоится 6 июля. Из Керчи – 4 июля.
- № 473/474 Смоленск – Симферополь. Последний рейс из Смоленска состоится 26 июня. Из Керчи – 24 июня.
- №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь. Последний рейс из Санкт-Петербурга состоится 28 июня. Из Керчи – 30 июня.
- №25/26 Минеральные Воды – Симферополь (вместе с прицепной группой №417/418 из Владикавказа). Последний рейс из Минеральных Вод 27 июня. Из Керчи – 28 июня. Последний рейс прицепной группы из Владикавказа состоится 27 июня.

Что делать, если вашего поезда нет в списке

В обращении к пассажирам компания также представила инструкцию того, как действовать, если вашего поезда нет в списке выше.
Сначала необходимо проверить дату отмены рейсов для вашего поезда.
Если у вас уже приобретен билет на отмененный поезд, нужно оформить возврат на ресурсе, где он был приобретен или в кассе дальнего следования ж/д вокзала. Срок зачисления средств зависит от способа оплаты и банка, выпустившего карту. Как правило, при оформлении билетов онлайн срок зачисления денежных средств составляет 1-2 календарных дня. При оформлении возврата в кассе – в среднем 3-7 календарных дней. Сумма вернется в полном объеме, заверили в компании.
Если нужно купить новый билет, а на сайте grandtrain.ru не предлагается маршрут до конечной точки назначения, нужно самостоятельно состыковать один из имеющихся маршрутов от Керчи с маршрутом другого перевозчика для нужной вам станции.
Например, вам нужно из Симферополя в Пермь. В этом случае, на сайте вы можете купить билет до Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и далее приобрести билет у других перевозчиков до конечной точки назначения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаНовости КрымаКрым
 
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