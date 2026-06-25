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Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы
Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы
Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T17:31
2026-06-25T17:31
панорама
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника. Об этом журналистам при посещении экспозиционного зала, в котором демонстрировалось главное полотно, сообщил директор музея Михаил Смородкин.Ранее в пресс-службе Министерства культуры России сообщили, что по итогам визита в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина принято решение о немедленном начале работ по восстановлению кровли в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения."С Сергеем Геннадьевичем Обрывалиным мы походили по зданию, поднялись на крышу. Фронт работ понятен, приоритеты расставлены. Безусловно, мы, учреждение Министерства культуры, будем получать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую, и методическую для устранения последствий этого пожара", – прокомментировал директор музея итоги визита в Севастополь представителя федерального ведомства.Смородкин отметил, что с момента удара украинского БПЛА и пожара, который уничтожил много чего внутри здания панорамы, прошло две недели, и все это время здесь работали спасатели."Спасательная служба Севастополя работала и сбрасывала деформированные элементы кровли, для того, чтобы мы могли безопасно здесь находиться. Зонт-рефлектор в данный момент спущен на смотровую площадку, чтобы разгрузить пострадавшую кровлю от лишней нагрузки: весит он порядка 5 тонн, а она и так нагружена башенкой с корабликом по центру купола", – сказал он.Вся светоотражающая ткань зонт-рефлектора была уничтожена огнем, но металлическая конструкция сохранилась и, по мнению Смородкина, еще послужит для монтажа светоотражающей ткани, которая будет установлена при восстановлении экспозиции и полотна.Также, по словам директора, при восстановлении экспозиционного зала панорамы будут использовать некоторые сохранившиеся после пожара элементы предметного плана, который прямо сейчас, продолжая выносить угли и мусор, разбирают сотрудники музея."Мы хоть и видим там муляжи... макеты, но считаем, что то, что уцелело, уже тоже представляет собой нашу историю. Оно здесь экспонировалось на протяжении семидесяти с лишним лет. И пусть это гипсовое и, может быть, проще было бы сделать это снова, но мы какие-то элементы оставляем. Все эти материалы будут использованы для строительства нового предметного плана. Там хоть и копийные, но артефакты, которые пережили этот страшный день, когда мы получили удар беспилотника", – поделился Смородкин.Что касается спасенных фрагментов полотна, то, по его словам, "использовать их в восстановлении панорамы, скорее всего, будет невозможно".Все эти фрагменты сейчас законсервированы: намотаны на валы и хранятся пока в так называемом детском центре. Это небольшая постройка неподалеку от здания панорамы, где до реставрации, во время нормальной работы музея, могли с интересом и пользой проводить время дети, пока их родители были на экскурсии внутри или гуляли по Историческому бульвару, уточнил Смородкин корреспонденту РИА Новости Крым."Это помещение было изначально создано и оборудовано для этого, а сейчас оно стало временным хранилищем, просто потому что оно рядом", – отметил директор музея.По словам Смородкина,"когда будет возможность и понимание логистики" все эти фрагменты будут доставлены в разные организации для реставрации, а потом возвращены"."Мы распределим, в какие организации и что конкретно поедет, и организуем доставку до места реставрации в разных городах, не в Крыму. Но тут тоже спешки никакой нет: что уже с ними случилось, то случилось", – сказал Смородкин.А первым делом займутся кровлей – до конца года она должна быть восстановлена, чтобы "уцелевший фасад здания, который незначительно пострадал и снаружи выглядит как новый", не начали уничтожать осадки и плесень, добавил он."Мы ставим себе задачу в этом году кровлю восстановить, потому что, если сюда будут продолжать попадать осадки, здание будет портиться", – сказал Смородкин.После этого займутся реставрацией здания, добавил он."Будет скорректирован проект... И после корректировки проекта мы отдельным конкурсом сделаем восстановление кровли, и все остальное уже без лишней суеты и спешки сделаем внутри, как сделали это полтора года назад", – заключил он.Сейчас к работам внутри здания панорамы привлечены сотрудники музея, которые своими силами убирают завалы, выносят уголь и мусор из разных помещений, в том числе того, в котором находилась чудом сохранившаяся диорама, располагавшаяся под предметным планом основной экспозиции, в одном из нижних залов.В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленноКак тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна
https://crimea.ria.ru/20260625/podzemnaya-voyna-v-zdanii-panoramy-sevastopolya-nashli-utselevshim-tsennoe-polotno-1157160841.html
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панорама, севастополь, новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя", крым, новости крыма, культура, история, всу (вооруженные силы украины), михаил смородкин
Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы

Какую помощь получит от федерального центра музей обороны Севастополя для здания панорамы

17:31 25.06.2026
 
© РИА Новости КрымВид снизу на кровлю здания Панорамы
Вид снизу на кровлю здания Панорамы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника. Об этом журналистам при посещении экспозиционного зала, в котором демонстрировалось главное полотно, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
Ранее в пресс-службе Министерства культуры России сообщили, что по итогам визита в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина принято решение о немедленном начале работ по восстановлению кровли в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения.
"С Сергеем Геннадьевичем Обрывалиным мы походили по зданию, поднялись на крышу. Фронт работ понятен, приоритеты расставлены. Безусловно, мы, учреждение Министерства культуры, будем получать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую, и методическую для устранения последствий этого пожара", – прокомментировал директор музея итоги визита в Севастополь представителя федерального ведомства.
Смородкин отметил, что с момента удара украинского БПЛА и пожара, который уничтожил много чего внутри здания панорамы, прошло две недели, и все это время здесь работали спасатели.
"Спасательная служба Севастополя работала и сбрасывала деформированные элементы кровли, для того, чтобы мы могли безопасно здесь находиться. Зонт-рефлектор в данный момент спущен на смотровую площадку, чтобы разгрузить пострадавшую кровлю от лишней нагрузки: весит он порядка 5 тонн, а она и так нагружена башенкой с корабликом по центру купола", – сказал он.
Вся светоотражающая ткань зонт-рефлектора была уничтожена огнем, но металлическая конструкция сохранилась и, по мнению Смородкина, еще послужит для монтажа светоотражающей ткани, которая будет установлена при восстановлении экспозиции и полотна.
Также, по словам директора, при восстановлении экспозиционного зала панорамы будут использовать некоторые сохранившиеся после пожара элементы предметного плана, который прямо сейчас, продолжая выносить угли и мусор, разбирают сотрудники музея.
"Мы хоть и видим там муляжи... макеты, но считаем, что то, что уцелело, уже тоже представляет собой нашу историю. Оно здесь экспонировалось на протяжении семидесяти с лишним лет. И пусть это гипсовое и, может быть, проще было бы сделать это снова, но мы какие-то элементы оставляем. Все эти материалы будут использованы для строительства нового предметного плана. Там хоть и копийные, но артефакты, которые пережили этот страшный день, когда мы получили удар беспилотника", – поделился Смородкин.
Что касается спасенных фрагментов полотна, то, по его словам, "использовать их в восстановлении панорамы, скорее всего, будет невозможно".
"Они, как и в 1942-м году фрагменты Рубо, лягут в наше фондовое хранилище, предварительно будут отреставрированы, для дальнейшего показа в каких-то экспозициях и выставках", – сказал Смородкин.
Все эти фрагменты сейчас законсервированы: намотаны на валы и хранятся пока в так называемом детском центре. Это небольшая постройка неподалеку от здания панорамы, где до реставрации, во время нормальной работы музея, могли с интересом и пользой проводить время дети, пока их родители были на экскурсии внутри или гуляли по Историческому бульвару, уточнил Смородкин корреспонденту РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымЗонт-рефлектор в здании Панорамы
Зонт-рефлектор в здании Панорамы
1 из 6
Зонт-рефлектор в здании Панорамы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВид из нижних помещений на крышу здания Панорамы
Вид из нижних помещений на крышу здания Панорамы
2 из 6
Вид из нижних помещений на крышу здания Панорамы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПомещение, из которого вынесли сохранившуюся диораму
Помещение, из которого вынесли сохранившуюся диораму
3 из 6
Помещение, из которого вынесли сохранившуюся диораму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСохранившиеся поле пожара элементы предметного плана Панорамы
Сохранившиеся поле пожара элементы предметного плана Панорамы
4 из 6
Сохранившиеся поле пожара элементы предметного плана Панорамы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПанорама в Севастополе после удара ВСУ
Панорама в Севастополе после удара ВСУ
5 из 6
Панорама в Севастополе после удара ВСУ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗдание детского центра у Панорамы
Здание детского центра у Панорамы
6 из 6
Здание детского центра у Панорамы
© РИА Новости Крым
1 из 6
Зонт-рефлектор в здании Панорамы
© РИА Новости Крым
2 из 6
Вид из нижних помещений на крышу здания Панорамы
© РИА Новости Крым
3 из 6
Помещение, из которого вынесли сохранившуюся диораму
© РИА Новости Крым
4 из 6
Сохранившиеся поле пожара элементы предметного плана Панорамы
© РИА Новости Крым
5 из 6
Панорама в Севастополе после удара ВСУ
© РИА Новости Крым
6 из 6
Здание детского центра у Панорамы
© РИА Новости Крым
"Это помещение было изначально создано и оборудовано для этого, а сейчас оно стало временным хранилищем, просто потому что оно рядом", – отметил директор музея.
По словам Смородкина,"когда будет возможность и понимание логистики" все эти фрагменты будут доставлены в разные организации для реставрации, а потом возвращены".
"Мы распределим, в какие организации и что конкретно поедет, и организуем доставку до места реставрации в разных городах, не в Крыму. Но тут тоже спешки никакой нет: что уже с ними случилось, то случилось", – сказал Смородкин.
А первым делом займутся кровлей – до конца года она должна быть восстановлена, чтобы "уцелевший фасад здания, который незначительно пострадал и снаружи выглядит как новый", не начали уничтожать осадки и плесень, добавил он.
"Мы ставим себе задачу в этом году кровлю восстановить, потому что, если сюда будут продолжать попадать осадки, здание будет портиться", – сказал Смородкин.
После этого займутся реставрацией здания, добавил он.
"Будет скорректирован проект... И после корректировки проекта мы отдельным конкурсом сделаем восстановление кровли, и все остальное уже без лишней суеты и спешки сделаем внутри, как сделали это полтора года назад", – заключил он.
Сейчас к работам внутри здания панорамы привлечены сотрудники музея, которые своими силами убирают завалы, выносят уголь и мусор из разных помещений, в том числе того, в котором находилась чудом сохранившаяся диорама, располагавшаяся под предметным планом основной экспозиции, в одном из нижних залов.
В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы
10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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панорамаСевастопольНовости СевастополяУдар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"КрымНовости КрымаКультураИсторияВСУ (Вооруженные силы Украины)Михаил Смородкин
 
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