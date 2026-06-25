Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника. Об этом журналистам при посещении экспозиционного зала, в котором демонстрировалось главное полотно, сообщил директор музея Михаил Смородкин.Ранее в пресс-службе Министерства культуры России сообщили, что по итогам визита в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина принято решение о немедленном начале работ по восстановлению кровли в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения."С Сергеем Геннадьевичем Обрывалиным мы походили по зданию, поднялись на крышу. Фронт работ понятен, приоритеты расставлены. Безусловно, мы, учреждение Министерства культуры, будем получать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую, и методическую для устранения последствий этого пожара", – прокомментировал директор музея итоги визита в Севастополь представителя федерального ведомства.Смородкин отметил, что с момента удара украинского БПЛА и пожара, который уничтожил много чего внутри здания панорамы, прошло две недели, и все это время здесь работали спасатели."Спасательная служба Севастополя работала и сбрасывала деформированные элементы кровли, для того, чтобы мы могли безопасно здесь находиться. Зонт-рефлектор в данный момент спущен на смотровую площадку, чтобы разгрузить пострадавшую кровлю от лишней нагрузки: весит он порядка 5 тонн, а она и так нагружена башенкой с корабликом по центру купола", – сказал он.Вся светоотражающая ткань зонт-рефлектора была уничтожена огнем, но металлическая конструкция сохранилась и, по мнению Смородкина, еще послужит для монтажа светоотражающей ткани, которая будет установлена при восстановлении экспозиции и полотна.Также, по словам директора, при восстановлении экспозиционного зала панорамы будут использовать некоторые сохранившиеся после пожара элементы предметного плана, который прямо сейчас, продолжая выносить угли и мусор, разбирают сотрудники музея."Мы хоть и видим там муляжи... макеты, но считаем, что то, что уцелело, уже тоже представляет собой нашу историю. Оно здесь экспонировалось на протяжении семидесяти с лишним лет. И пусть это гипсовое и, может быть, проще было бы сделать это снова, но мы какие-то элементы оставляем. Все эти материалы будут использованы для строительства нового предметного плана. Там хоть и копийные, но артефакты, которые пережили этот страшный день, когда мы получили удар беспилотника", – поделился Смородкин.Что касается спасенных фрагментов полотна, то, по его словам, "использовать их в восстановлении панорамы, скорее всего, будет невозможно".Все эти фрагменты сейчас законсервированы: намотаны на валы и хранятся пока в так называемом детском центре. Это небольшая постройка неподалеку от здания панорамы, где до реставрации, во время нормальной работы музея, могли с интересом и пользой проводить время дети, пока их родители были на экскурсии внутри или гуляли по Историческому бульвару, уточнил Смородкин корреспонденту РИА Новости Крым."Это помещение было изначально создано и оборудовано для этого, а сейчас оно стало временным хранилищем, просто потому что оно рядом", – отметил директор музея.По словам Смородкина,"когда будет возможность и понимание логистики" все эти фрагменты будут доставлены в разные организации для реставрации, а потом возвращены"."Мы распределим, в какие организации и что конкретно поедет, и организуем доставку до места реставрации в разных городах, не в Крыму. Но тут тоже спешки никакой нет: что уже с ними случилось, то случилось", – сказал Смородкин.А первым делом займутся кровлей – до конца года она должна быть восстановлена, чтобы "уцелевший фасад здания, который незначительно пострадал и снаружи выглядит как новый", не начали уничтожать осадки и плесень, добавил он."Мы ставим себе задачу в этом году кровлю восстановить, потому что, если сюда будут продолжать попадать осадки, здание будет портиться", – сказал Смородкин.После этого займутся реставрацией здания, добавил он."Будет скорректирован проект... И после корректировки проекта мы отдельным конкурсом сделаем восстановление кровли, и все остальное уже без лишней суеты и спешки сделаем внутри, как сделали это полтора года назад", – заключил он.Сейчас к работам внутри здания панорамы привлечены сотрудники музея, которые своими силами убирают завалы, выносят уголь и мусор из разных помещений, в том числе того, в котором находилась чудом сохранившаяся диорама, располагавшаяся под предметным планом основной экспозиции, в одном из нижних залов.В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленноКак тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника. Об этом журналистам при посещении экспозиционного зала, в котором демонстрировалось главное полотно, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
Ранее в пресс-службе Министерства культуры России сообщили, что по итогам визита в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина принято решение о немедленном начале работ по восстановлению кровли в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения.
"С Сергеем Геннадьевичем Обрывалиным мы походили по зданию, поднялись на крышу. Фронт работ понятен, приоритеты расставлены. Безусловно, мы, учреждение Министерства культуры, будем получать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую, и методическую для устранения последствий этого пожара", – прокомментировал директор музея итоги визита в Севастополь представителя федерального ведомства.
Смородкин отметил, что с момента удара украинского БПЛА и пожара, который уничтожил много чего внутри здания панорамы, прошло две недели, и все это время здесь работали спасатели.
"Спасательная служба Севастополя работала и сбрасывала деформированные элементы кровли, для того, чтобы мы могли безопасно здесь находиться. Зонт-рефлектор в данный момент спущен на смотровую площадку, чтобы разгрузить пострадавшую кровлю от лишней нагрузки: весит он порядка 5 тонн, а она и так нагружена башенкой с корабликом по центру купола", – сказал он.
Вся светоотражающая ткань зонт-рефлектора была уничтожена огнем, но металлическая конструкция сохранилась и, по мнению Смородкина, еще послужит для монтажа светоотражающей ткани, которая будет установлена при восстановлении экспозиции и полотна.
Также, по словам директора, при восстановлении экспозиционного зала панорамы будут использовать некоторые сохранившиеся после пожара элементы предметного плана, который прямо сейчас, продолжая выносить угли и мусор, разбирают сотрудники музея.
"Мы хоть и видим там муляжи... макеты, но считаем, что то, что уцелело, уже тоже представляет собой нашу историю. Оно здесь экспонировалось на протяжении семидесяти с лишним лет. И пусть это гипсовое и, может быть, проще было бы сделать это снова, но мы какие-то элементы оставляем. Все эти материалы будут использованы для строительства нового предметного плана. Там хоть и копийные, но артефакты, которые пережили этот страшный день, когда мы получили удар беспилотника", – поделился Смородкин.
Что касается спасенных фрагментов полотна, то, по его словам, "использовать их в восстановлении панорамы, скорее всего, будет невозможно".
"Они, как и в 1942-м году фрагменты Рубо, лягут в наше фондовое хранилище, предварительно будут отреставрированы, для дальнейшего показа в каких-то экспозициях и выставках", – сказал Смородкин.
Все эти фрагменты сейчас законсервированы: намотаны на валы и хранятся пока в так называемом детском центре. Это небольшая постройка неподалеку от здания панорамы, где до реставрации, во время нормальной работы музея, могли с интересом и пользой проводить время дети, пока их родители были на экскурсии внутри или гуляли по Историческому бульвару, уточнил Смородкин корреспонденту РИА Новости Крым.
"Это помещение было изначально создано и оборудовано для этого, а сейчас оно стало временным хранилищем, просто потому что оно рядом", – отметил директор музея.
По словам Смородкина,"когда будет возможность и понимание логистики" все эти фрагменты будут доставлены в разные организации для реставрации, а потом возвращены".
"Мы распределим, в какие организации и что конкретно поедет, и организуем доставку до места реставрации в разных городах, не в Крыму. Но тут тоже спешки никакой нет: что уже с ними случилось, то случилось", – сказал Смородкин.
А первым делом займутся кровлей – до конца года она должна быть восстановлена, чтобы "уцелевший фасад здания, который незначительно пострадал и снаружи выглядит как новый", не начали уничтожать осадки и плесень, добавил он.
"Мы ставим себе задачу в этом году кровлю восстановить, потому что, если сюда будут продолжать попадать осадки, здание будет портиться", – сказал Смородкин.
После этого займутся реставрацией здания, добавил он.
"Будет скорректирован проект... И после корректировки проекта мы отдельным конкурсом сделаем восстановление кровли, и все остальное уже без лишней суеты и спешки сделаем внутри, как сделали это полтора года назад", – заключил он.
Сейчас к работам внутри здания панорамы привлечены сотрудники музея, которые своими силами убирают завалы, выносят уголь и мусор из разных помещений, в том числе того, в котором находилась чудом сохранившаяся диорама, располагавшаяся под предметным планом основной экспозиции, в одном из нижних залов.
10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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