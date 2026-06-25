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Какой сегодня праздник: 25 июня

Какой сегодня праздник: 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Какой сегодня праздник: 25 июня

Все славяне мира отмечают День единения, а моряки торгового и пассажирского флота – свой профессиональный праздник. В это день 528 лет назад в Китае придумали... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T00:00

2026-06-25T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Все славяне мира отмечают День единения, а моряки торгового и пассажирского флота – свой профессиональный праздник. В это день 528 лет назад в Китае придумали зубную щетку, а 83 года назад на свет появился главный советский "Шариков" Владимир Толоконников.Что празднуют в миреВ мире порядка 1,5 миллиона моряков и только 2% из них – женщины. Те, кто служит в торговом флоте и пассажирских перевозках, 25 июня принимают поздравления с Днем мореплавателя, который посвящен именно им.Представители славянских народов всего мира (а это более 300 миллионов человек) отмечают сегодня День дружбы и единения славян. Праздник учрежден в 90-х годах прошлого столетия, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.Количество звезд в нашей галактике намного меньше количества деревьев: сейчас на планете примерно три триллиона деревьев, в то время как звезд — четыреста миллиардов. Еще население Земли стало больше в 22 раза за тысячу лет, а всю планету можно обойти 4,5 раза за жизнь. Ничего из этого мы бы никогда не узнали, если бы не работники статистики. У представителей этой профессии в России сегодня профессиональный праздник.Еще сегодня можно отметить День улыбок незнакомым людям, Глобальный день "Битлз" или Всероссийский день национальной гордости.Знаменательные событияВ этот день в 1498 году в Китае изобретена зубная щетка. Инструмент представлял собой ручку из кости или бамбука, на которой была закреплена щетина, состриженная с загривка кабана.В 1927 году в Ленинградском комитете по делам изобретений запатентован прибор для записи звука на кинопленку во время киносъемки.В 1966 в космос полетел первый советский метеоспутник "Космос-122".В 2009 году власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.Кто родилсяВ 1903 году родился английский писатель и публицист Джордж Оруэлл. Самые известные его работы – роман-антиутопия "1984" и повесть "Скотный двор". В романе "1984" Оруэлл ввел в политический язык термин "холодная война", получивший в дальнейшем широкое употребление.83 года исполнилось бы советскому и российскому актеру театра и кино Владимиру Толоконникову. На счету актера более полусотни ролей, но самая известная – роль Шарикова в "Собачьем сердце" режиссера Бортко.Свое 51-летие празднует титулованный российский шахматист Владимир Крамник – 14-й из "классических" чемпионов мира в 2000–2006 годах, 14-й чемпион мира ФИДЕ по шахматам, обладатель Кубка мира. В составе сборной России трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад, победитель командного чемпионата Европы и мира.Также в этот день родились испанский архитектор, автор множества нестандартных строений в Барселоне Антонио Гауди, летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза Владимир Коккинаки, русский советский поэт, переводчик, отец кинорежиссера Андрея Тарковского Арсений Тарковский.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости