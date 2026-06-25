https://crimea.ria.ru/20260625/kak-rabotayut-banki-v-sevastopole-1157171201.html

Как работают банки в Севастополе

Как работают банки в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Как работают банки в Севастополе

Отделения крупных банков в Севастополе продолжают работу, запас наличных в них имеется в достаточном объеме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T17:48

2026-06-25T17:48

2026-06-25T17:48

севастополь

новости севастополя

банк

михаил развожаев

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Отделения крупных банков в Севастополе продолжают работу, запас наличных в них имеется в достаточном объеме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в трех крупнейших офисах Сбербанка (ул. Руднева, 13; пр. Октябрьской Революции, 38; ул. Генерала Хрюкина, 2) установлены дизель-генераторы. Эти отделения обслуживают клиентов полный рабочий день независимо от ситуации с электроснабжением.Офисы ПСБ (пр. Нахимова, 1; ул. Большая Морская, 33; пр. Октябрьской Революции, 24) работают в обычном режиме – с 09:00 до 18:00. При отключении электроэнергии сотрудники продолжают консультировать клиентов, но проведение операций может быть временно ограничено.Отделения ВТБ работают в штатном режиме. Источники бесперебойного питания установлены в 18 из 25 отделений банка: пл. Нахимова, 1; пр. Героев Сталинграда, 27; пл. Захарова, 3; пр. Октябрьской революции, 42; пр. Генерала Острякова, 158а; пр. Генерала Острякова, 260; пр. Октябрьской революции, 67; пр. Генерала Острякова, 60; ул. Героев Севастополя, 66; ул. Невская, 1; ш. Симферопольское, 20; ул. Ленина, 23; ул. Большая Морская, 28; пр. Генерала Острякова, 123Г; ул. Ленина, 33; пл. Восставших, 8; пр. Героев Сталинграда, 63; ул. Генерала Петрова, 4.Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабженияВ Крыму сократили число поездовКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, банк, михаил развожаев, деньги