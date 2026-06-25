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Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения
Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения
Впервые Крымский медицинский колледж отрыл очно-заочную форму обучения для младшего медперсонала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T22:08
2026-06-25T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Впервые Крымский медицинский колледж отрыл очно-заочную форму обучения для младшего медперсонала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор этого образовательного учреждения Аркадий Писарев.Получив соответствующее образование, диплом и аккредитацию, человек уже выйдет на работу в новом статусе в свою же медицинскую организацию, добавил он.Ранее Писарев также рассказывал, что Крымском медицинском колледже, которому уже 110 лет, обучают на медицинских сестер, фельдшеров, акушерок. Наиболее высокая конкурсная ситуация наблюдается на специальности "лечебное дело". Чаще всего в колледж поступают выпускники девятого класса.Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, медицина, новости крыма, образование в крыму и севастополе
Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения
Крымский медицинский колледж отрыл очно-заочную форму обучения для младшего медперсонала
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым
. Впервые Крымский медицинский колледж отрыл очно-заочную форму обучения для младшего медперсонала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал директор этого образовательного учреждения Аркадий Писарев.
"Мы в этом году мы внедряем очно-заочную форму обучения для группы по специальности "сестринское дело". То есть это для работающих в медицинских организациях на должностях младшего медицинского персонала. Теперь у них появилась возможность получить образование по специальности "сестринское дело", что называется, без отрыва от производства", – сообщил Писарев.
Получив соответствующее образование, диплом и аккредитацию, человек уже выйдет на работу в новом статусе в свою же медицинскую организацию, добавил он.
Ранее Писарев также рассказывал, что Крымском медицинском колледже, которому уже 110 лет, обучают на медицинских сестер, фельдшеров, акушерок. Наиболее высокая конкурсная ситуация наблюдается на специальности "лечебное дело". Чаще всего в колледж поступают выпускники девятого класса.
Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.
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