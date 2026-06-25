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Град и шквал обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Град и шквал обрушатся на Крым в четверг
Град и шквал обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Град и шквал обрушатся на Крым в четверг
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму во второй половине дня 25 июня. Об этом предупредили в региональном главке... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:37
2026-06-25T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму во второй половине дня 25 июня. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.В этот период спасатели рекомендуют исключить походы в горы и леса, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также есть риск подтоплений низменных участков местности.Кроме того, в западных, центральных, южных районах полуострова, а также в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность вплоть до 26 июня.Накануне в Крыму действовало экстренное предупреждение из-за ливней с градом и шквала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Град и шквал обрушатся на Крым в четверг

В Крыму ожидаются сильные ливни с градом к вечеру 25 июня – МЧС

10:37 25.06.2026
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму во второй половине дня 25 июня. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.
"Местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 20 м/с ожидаются в Крыму во второй половине дня и вечером 25 июня", - говорится в сообщении.
В этот период спасатели рекомендуют исключить походы в горы и леса, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также есть риск подтоплений низменных участков местности.
Кроме того, в западных, центральных, южных районах полуострова, а также в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность вплоть до 26 июня.
Накануне в Крыму действовало экстренное предупреждение из-за ливней с градом и шквала.
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