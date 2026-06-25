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Град и шквал обрушатся на Крым в четверг

Град и шквал обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Град и шквал обрушатся на Крым в четверг

Сильные ливни с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму во второй половине дня 25 июня. Об этом предупредили в региональном главке... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T10:37

2026-06-25T10:37

2026-06-25T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму во второй половине дня 25 июня. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.В этот период спасатели рекомендуют исключить походы в горы и леса, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также есть риск подтоплений низменных участков местности.Кроме того, в западных, центральных, южных районах полуострова, а также в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность вплоть до 26 июня.Накануне в Крыму действовало экстренное предупреждение из-за ливней с градом и шквала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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