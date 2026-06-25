https://crimea.ria.ru/20260625/gorozhane-vezut-toplivo-v-sevastopole-spasayut-obitateley-akvariuma-1157175203.html
Горожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума
Горожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Горожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума
Местные жители оказывают помощь Севастопольскому аквариуму, где сложилась непростая ситуация из-за перебоев с электричеством. В отсутствие света работу... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T18:55
2026-06-25T18:55
2026-06-25T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Местные жители оказывают помощь Севастопольскому аквариуму, где сложилась непростая ситуация из-за перебоев с электричеством. В отсутствие света работу оборудования аквариума обеспечивают дизель-генераторы, однако дня них нужно топливо.Сегодня сотрудники аквариума забили тревогу – запас топлива подходит к концу, без него остановятся компрессоры, в результате чего вся морская фауна – тысячи обитателей аквариума – может погибнуть. Помощь оказали рядовые горожане города-героя.Там подчеркнули, на данный момент в здании есть электричество. Но тужен запас топлива на период отключений, чтобы сохранить коллекцию обитателей аквариума. Того бензина, которым сегодня поделились неравнодушные севастопольцы, хватит на 10 часов работы.Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабженияКак работают банки в СевастополеВ Крыму ограничили электроснабжение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, севастопольский аквариум, происшествия, общество
Горожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума
В Севастополе спасают обитателей Аквариума на фоне проблем со светом в городе
18:55 25.06.2026 (обновлено: 18:57 25.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Местные жители оказывают помощь Севастопольскому аквариуму, где сложилась непростая ситуация из-за перебоев с электричеством. В отсутствие света работу оборудования аквариума обеспечивают дизель-генераторы, однако дня них нужно топливо.
Сегодня сотрудники аквариума забили тревогу – запас топлива подходит к концу, без него остановятся компрессоры, в результате чего вся морская фауна – тысячи обитателей аквариума – может погибнуть. Помощь оказали рядовые горожане города-героя.
"Простые севастопольцы узнали о ситуации, приехали, дали канистры с топливом… Также помощь обещали оказать завтра на одной АЗС", – рассказали РИА Новости Крым
в Севастопольском аквариуме.
Там подчеркнули, на данный момент в здании есть электричество. Но тужен запас топлива на период отключений, чтобы сохранить коллекцию обитателей аквариума. Того бензина, которым сегодня поделились неравнодушные севастопольцы, хватит на 10 часов работы.
"Люди откликнулись и очень стараются помочь. Многие хотят помочь деньгами, но нам нужно просто топливо. Мы и так его покупали, мы в блэкаут его покупали. Но сейчас покупать негде", – рассказали в Аквариуме.
Ранее в четверг сообщалось
, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения
, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых
одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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