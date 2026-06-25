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Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день
Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день
Три человека погибли в крымских селах при атаках ВСУ. В Крыму ввели ограничения электроснабжения во избежание перегруза сети. Севастополь полностью обесточен... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T22:30
2026-06-25T22:30
2026-06-25T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Три человека погибли в крымских селах при атаках ВСУ. В Крыму ввели ограничения электроснабжения во избежание перегруза сети. Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ в ночь на 24 июня. Виталий Оганесян назначен исполняющим обязанности главы администрации Евпатории. В ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война". До семи в день сокращено количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму при атаках ВСУ погибли двое взрослых и ребенокУтром в четверг стало известно, что два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг в селе Денисовка, еще двое - пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Позднее также он сообщил, что мирный житель погиб в селе Предмостное Джанкойского района.Электроснабжение ограничили в КрымуВ Крыму ограничили электроснабжение во избежание перегруза сети. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго"."По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы") в Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении.После атаки ВСУ на энергоструктуру Севастополя в ночь на 24 июня город-герой остался полностью обесточен. В сжатые сроки в условиях повторных атак энергетикам удалось восстановить подачу электроснабжения в пригородах. Однако в среду наиболее густонаселенные районы остались без света и частично без воды.В Евпатории назначили и.о. мэраИсполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщила пресс-служба городского совета."Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян. Данное решение было принято на внеочередной сессии Евпаторийского городского совета 25 июня", - говорится в сообщении в канале горсовета в МАКС.Ценное полотно уцелело в здании Панорамы СевастополяВ Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерина Малиновская.Число поездов сократили в КрымуКоличество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Компания "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов крымского направления. Они состоятся с 23 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба оператора перевозок.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.В четверг "Гранд Сервис Экспресс" опубликовал даты финальных рейсов отмененных поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, новости, россия, в мире, главное за день
Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день
Гибель мирных жителей в селах Крыма при атаках ВСУ и ситуация со светом: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Три человека погибли в крымских селах при атаках ВСУ. В Крыму ввели ограничения электроснабжения во избежание перегруза сети. Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ в ночь на 24 июня. Виталий Оганесян назначен исполняющим обязанности главы администрации Евпатории. В ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война". До семи в день сокращено количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
В Крыму при атаках ВСУ погибли двое взрослых и ребенок
Утром в четверг стало известно, что два человека, один из них ребенок, погибли
в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг в селе Денисовка, еще двое - пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Позднее также он сообщил, что мирный житель погиб
в селе Предмостное Джанкойского района.
Электроснабжение ограничили в Крыму
В Крыму ограничили электроснабжение во избежание перегруза сети. Об этом сообщили
в компании "Крымэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы") в Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении.
После атаки ВСУ на энергоструктуру
Севастополя в ночь на 24 июня город-герой остался полностью обесточен
. В сжатые сроки в условиях повторных атак энергетикам удалось восстановить подачу электроснабжения в пригородах. Однако в среду наиболее густонаселенные районы остались без света и частично без воды.
В Евпатории назначили и.о. мэра
Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщила
пресс-служба городского совета.
"Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян. Данное решение было принято на внеочередной сессии Евпаторийского городского совета 25 июня", - говорится в сообщении в канале горсовета в МАКС.
Ценное полотно уцелело в здании Панорамы Севастополя
В Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно
– диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерина Малиновская.
"Ей чудом удалось уцелеть, и обнаружена она была в ходе разбора завалов, в первую очередь, рухнувшего предметного плана. Поэтому не сразу мы могли иметь такое счастье: увидеть сохранившуюся живопись этого отдельно существующего от панорамы, но не менее значимого для города живописного произведения", - рассказала Малиновская.
Число поездов сократили в Крыму
Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил
глава республики Сергей Аксенов.
"По решению оперативного штаба Республики Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" совместно с министерством транспорта РК и руководством "Крымской железной дороги" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов крымского направления. Они состоятся с 23 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба оператора перевозок.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.
В четверг "Гранд Сервис Экспресс" опубликовал даты финальных рейсов
отмененных поездов.
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