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Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день

Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день

Три человека погибли в крымских селах при атаках ВСУ. В Крыму ввели ограничения электроснабжения во избежание перегруза сети. Севастополь полностью обесточен... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T22:30

2026-06-25T22:30

2026-06-25T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Три человека погибли в крымских селах при атаках ВСУ. В Крыму ввели ограничения электроснабжения во избежание перегруза сети. Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ в ночь на 24 июня. Виталий Оганесян назначен исполняющим обязанности главы администрации Евпатории. В ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война". До семи в день сокращено количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму при атаках ВСУ погибли двое взрослых и ребенокУтром в четверг стало известно, что два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг в селе Денисовка, еще двое - пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Позднее также он сообщил, что мирный житель погиб в селе Предмостное Джанкойского района.Электроснабжение ограничили в КрымуВ Крыму ограничили электроснабжение во избежание перегруза сети. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго"."По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы") в Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении.После атаки ВСУ на энергоструктуру Севастополя в ночь на 24 июня город-герой остался полностью обесточен. В сжатые сроки в условиях повторных атак энергетикам удалось восстановить подачу электроснабжения в пригородах. Однако в среду наиболее густонаселенные районы остались без света и частично без воды.В Евпатории назначили и.о. мэраИсполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщила пресс-служба городского совета."Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян. Данное решение было принято на внеочередной сессии Евпаторийского городского совета 25 июня", - говорится в сообщении в канале горсовета в МАКС.Ценное полотно уцелело в здании Панорамы СевастополяВ Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерина Малиновская.Число поездов сократили в КрымуКоличество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Компания "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала даты финальных рейсов в этом сезоне для отмененных поездов крымского направления. Они состоятся с 23 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба оператора перевозок.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.В четверг "Гранд Сервис Экспресс" опубликовал даты финальных рейсов отмененных поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260625/vsu-atakovali-filial-chernomorneftegaza-1157168807.html

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https://crimea.ria.ru/20260625/vsu-udarili-po-kriticheski-vazhnomu-tsentru-zaporozhskoy-aes-1157171079.html

https://crimea.ria.ru/20260625/oligarkhu-kolomoyskomu-dali-12-let-za-khischenie-nefti-na-10-mlrd-rubley-1157172006.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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