https://crimea.ria.ru/20260625/esche-portsiya-groz-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1157137089.html

Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг

Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг

В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T00:01

2026-06-25T00:01

2026-06-25T00:01

погода

погода в крыму

крым

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симферополь

крымский гидрометцентр

севастополь

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +18 до +22, днем от +29 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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