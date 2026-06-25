Рейтинг@Mail.ru
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260625/esche-portsiya-groz-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1157137089.html
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T00:01
2026-06-25T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
симферополь
крымский гидрометцентр
севастополь
феодосия
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149488190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4d9dd0c9511e5759d510a7bff2f9341d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +18 до +22, днем от +29 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
алушта
ялта
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149488190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69d435c7a501ca416067ed1dc61ea0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, феодосия, евпатория, алушта, ялта, судак
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 25.06.2026
 
© РИА Новости КрымТучи в Симферополе
Тучи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +14…16; днем +28…33, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +18 до +22, днем от +29 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаСимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольФеодосияЕвпаторияАлуштаЯлтаСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:08Над Крымом работает ПВО - беспилотная опасность
00:01Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
23:06Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
22:30Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день
22:01Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
21:52Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
21:31Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
21:08Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
20:54Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
20:39245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:27Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
20:11В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
19:55Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
19:40Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
19:27Из украинского приграничья эвакуируют людей
19:09Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
18:52В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
18:28Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
18:10Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
Лента новостейМолния