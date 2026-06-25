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Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +18 до +22, днем от +29 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Еще порция гроз: погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +14…16; днем +28…33, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +18 до +22, днем от +29 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится
чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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