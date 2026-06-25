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Электричка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Электричка насмерть сбила подростка
Электричка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Электричка насмерть сбила подростка
Подросток погиб на железнодорожном перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T08:25
2026-06-25T08:25
омская область
электричка
происшествия
новости
железная дорога
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Подросток погиб на железнодорожном перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Сотрудники Омской транспортной прокуратуры организовали ряд надзорных мероприятий, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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омская область, электричка, происшествия, новости, железная дорога, поезд
Электричка насмерть сбила подростка

В Омской области пригородный поезд насмерть сбил 17-летнего подростка

08:25 25.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Подросток погиб на железнодорожном перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Сегодня около 8 часов утра на перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя Западно-Сибирской железной дороги пригородным электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний (2009 г.р.)", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Сотрудники Омской транспортной прокуратуры организовали ряд надзорных мероприятий, уточнили в пресс-службе.
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Омская областьЭлектричкаПроисшествияНовостиЖелезная дорогаПоезд
 
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