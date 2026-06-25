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Электричка насмерть сбила подростка
Электричка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Электричка насмерть сбила подростка
Подросток погиб на железнодорожном перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T08:25
2026-06-25T08:25
2026-06-25T08:25
омская область
электричка
происшествия
новости
железная дорога
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Подросток погиб на железнодорожном перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Сотрудники Омской транспортной прокуратуры организовали ряд надзорных мероприятий, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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омская область, электричка, происшествия, новости, железная дорога, поезд
Электричка насмерть сбила подростка
В Омской области пригородный поезд насмерть сбил 17-летнего подростка