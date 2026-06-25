https://crimea.ria.ru/20260625/egor-krid-i-leonid-agutin-popali-v-chernyy-spisok-artistov-iz-rossii-1157166761.html

Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из России

Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из России - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из России

Молдавские власти внесли в "черный список" более двух десятков артистов и музыкальных групп. Как пишет РИА Новости со ссылкой на список Минкультуры страны, в их РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T21:22

2026-06-25T21:22

2026-06-25T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Молдавские власти внесли в "черный список" более двух десятков артистов и музыкальных групп. Как пишет РИА Новости со ссылкой на список Минкультуры страны, в их числе исполнители Егор Крид и Леонид Агутин.Кроме Агутина и Крида, в список вошли Юрий Каспарян, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Сергей Шнуров, Сергей Жуков, Йегуда Моргенштерн*, Люся Чеботина, Нурлан Сабуров, Клавдия Высокова (Клава Кока), Диана Арбенина, Виктория Складчикова, Олег Винник, Игорь Вдовин, Андрей Ширман, Алексей Долматов (Guf), Андрей Косолапов, Ирина Круг, Матвей Мельников, Василий Вакуленко (Баста), Александр Серо и Акмаль Ходжаниязов.Кишинев считает, что таким образом предотвратит риски для безопасности страны.Совет ЕС ранее внес телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерину Андрееву в санкционный список Евросоюза. Эти и друге имена значатся в регламенте о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.* Признан в РФ иноагентомСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросовет продлил санкции против RTЕвросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в КрымуУкраина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, музыка, россия, молдавия