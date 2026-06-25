https://crimea.ria.ru/20260625/dva-moschneyshikh-zemletryaseniya-proizoshlo-v-venesuele--situatsiya-v-strane-1157149267.html

Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране

Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране

Сразу два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле, по данным сейсмологов магнитуда составила 7.2 и 7.5. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T07:49

2026-06-25T07:49

2026-06-25T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сразу два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле, по данным сейсмологов магнитуда составила 7.2 и 7.5. Об этом сообщает РИА Новости.Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным правительства, наиболее серьезно пострадали Каракас, где зафиксированы обрушения зданий, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Серьезно пострадал аэропорт "Майкетия" в Каракасе, его закрыли. Центр предупреждения о цунами при Национальной метеорологической службе США после землетрясения объявил угрозу цунами.Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи.."В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными - с верой, дисциплиной и солидарностью", - говорится в обращении Мадуро, опубликованном в его блоге в социальной сети X.Ряд стран и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.По ее словам, поддержку Венесуэле сразу выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. С венесуэльским правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, которые заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиОчередное землетрясение произошло у берегов Крыма Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, венесуэла, в мире, новости, сша, происшествия, сейсмология