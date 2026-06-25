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Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране
Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране
Сразу два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле, по данным сейсмологов магнитуда составила 7.2 и 7.5. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T07:49
2026-06-25T07:51
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сразу два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле, по данным сейсмологов магнитуда составила 7.2 и 7.5. Об этом сообщает РИА Новости.Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным правительства, наиболее серьезно пострадали Каракас, где зафиксированы обрушения зданий, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Серьезно пострадал аэропорт "Майкетия" в Каракасе, его закрыли. Центр предупреждения о цунами при Национальной метеорологической службе США после землетрясения объявил угрозу цунами.Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи.."В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными - с верой, дисциплиной и солидарностью", - говорится в обращении Мадуро, опубликованном в его блоге в социальной сети X.Ряд стран и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.По ее словам, поддержку Венесуэле сразу выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. С венесуэльским правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, которые заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиОчередное землетрясение произошло у берегов Крыма Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
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землетрясение, венесуэла, в мире, новости, сша, происшествия, сейсмология
Два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле – ситуация в стране

В Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5

07:49 25.06.2026 (обновлено: 07:51 25.06.2026)
 
© AP Photo Javier CamposСпасатели разбирают завалы после землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo Javier Campos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сразу два мощнейших землетрясения произошло в Венесуэле, по данным сейсмологов магнитуда составила 7.2 и 7.5. Об этом сообщает РИА Новости.
"Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле — объявлено чрезвычайное положение", - сообщает агентство.
Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным правительства, наиболее серьезно пострадали Каракас, где зафиксированы обрушения зданий, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Серьезно пострадал аэропорт "Майкетия" в Каракасе, его закрыли.
32 человека погибли и около 700 получили ранения, сообщила и.о. президента страны Делси Родригес. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.
Центр предупреждения о цунами при Национальной метеорологической службе США после землетрясения объявил угрозу цунами.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи..
"В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными - с верой, дисциплиной и солидарностью", - говорится в обращении Мадуро, опубликованном в его блоге в социальной сети X.
Ряд стран и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.
По ее словам, поддержку Венесуэле сразу выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. С венесуэльским правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, которые заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле.
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