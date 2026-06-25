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Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести
Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести
В Воронеже при разборе завалов на месте ракетного удара ВСУ найдено тело считавшейся пропавшей без вести женщины, сообщил губернатор Александр Гусев. Таким... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:46
2026-06-25T10:46
2026-06-25T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Воронеже при разборе завалов на месте ракетного удара ВСУ найдено тело считавшейся пропавшей без вести женщины, сообщил губернатор Александр Гусев. Таким образом, число жертв атаки 22 июня выросло до шести.ВСУ 22 июня атаковали Воронеж. Сообщалось о том, что пять человек погибли, десятки получили ранения. Повреждены производства одного из предприятий и несколько многоквартирных домов. В пострадавшем от удара районе ввели режим ЧС. 23, 24 и 25 июня объявлены днями траура в Воронежской области.На данный момент помощь продолжают оказывать 21-му взрослому пострадавшему в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе двум детям, госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.Он также добавил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую областьКонец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
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воронеж, атаки всу, александр гусев, новости сво, происшествия, новости
Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести
В Воронеже под завалами найдена шестая жертва ракетного удара ВСУ 22 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Воронеже при разборе завалов на месте ракетного удара ВСУ найдено тело считавшейся пропавшей без вести женщины, сообщил губернатор Александр Гусев. Таким образом, число жертв атаки 22 июня выросло до шести.
ВСУ 22 июня атаковали Воронеж
. Сообщалось о том, что пять человек погибли, десятки получили ранения. Повреждены производства одного из предприятий и несколько многоквартирных домов. В пострадавшем от удара районе ввели режим ЧС. 23, 24 и 25 июня объявлены днями траура в Воронежской области.
"Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни", - написал Гусев в своем канале в МАКС.
На данный момент помощь продолжают оказывать 21-му взрослому пострадавшему в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе двум детям, госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.
Он также добавил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку.
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