https://crimea.ria.ru/20260625/chislo-zhertv-raketnogo-udara-vsu-po-voronezhu-uvelichilos-do-shesti-1157153491.html

Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести

Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шести

В Воронеже при разборе завалов на месте ракетного удара ВСУ найдено тело считавшейся пропавшей без вести женщины, сообщил губернатор Александр Гусев. Таким... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T10:46

2026-06-25T10:46

2026-06-25T10:46

воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Воронеже при разборе завалов на месте ракетного удара ВСУ найдено тело считавшейся пропавшей без вести женщины, сообщил губернатор Александр Гусев. Таким образом, число жертв атаки 22 июня выросло до шести.ВСУ 22 июня атаковали Воронеж. Сообщалось о том, что пять человек погибли, десятки получили ранения. Повреждены производства одного из предприятий и несколько многоквартирных домов. В пострадавшем от удара районе ввели режим ЧС. 23, 24 и 25 июня объявлены днями траура в Воронежской области.На данный момент помощь продолжают оказывать 21-му взрослому пострадавшему в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе двум детям, госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.Он также добавил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую областьКонец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атаки всу, александр гусев, новости сво, происшествия, новости