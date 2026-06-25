https://crimea.ria.ru/20260625/chast-simferopolya-poluchit-vodu-v-blizhayshie-chasy-1157178651.html
Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
В ближайшие часы жители трех микрорайонов Симферополя начнут получать воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:10
2026-06-25T21:10
2026-06-25T21:10
вода в крыму
вода крыма
"горбатый" мост в симферополе
отключение воды в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие часы жители трех микрорайонов Симферополя начнут получать воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Там уточнили, что пригороды Симферополя, включая микрорайон Белое, пока остаются под ограничением."Если в течение вечера или ночи "Крымэнерго" не восстановит электроснабжение, силами предприятия будет организован подвоз воды", – добаили в "Воде Крыма".Ранее сообщалось, что на пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили электроснабжениеКогда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
https://crimea.ria.ru/20260625/aksenov-vystupil-s-zayavleniem-o-situatsii-v-krymu-1157167852.html
"горбатый" мост в симферополе
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вода в крыму, вода крыма, "горбатый" мост в симферополе, отключение воды в крыму, новости крыма
Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
Три микрорайона Симферополя получат воду в ближайшие часы