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Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
В ближайшие часы жители трех микрорайонов Симферополя начнут получать воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:10
2026-06-25T21:10
вода в крыму
вода крыма
"горбатый" мост в симферополе
отключение воды в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие часы жители трех микрорайонов Симферополя начнут получать воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Там уточнили, что пригороды Симферополя, включая микрорайон Белое, пока остаются под ограничением."Если в течение вечера или ночи "Крымэнерго" не восстановит электроснабжение, силами предприятия будет организован подвоз воды", – добаили в "Воде Крыма".Ранее сообщалось, что на пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили электроснабжениеКогда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
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Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы

Три микрорайона Симферополя получат воду в ближайшие часы

21:10 25.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие часы жители трех микрорайонов Симферополя начнут получать воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"В 19:30 "Крымэнерго" удалось восстановить энергоснабжение наших основных насосных станций. Мы уже запустили насосы и начинаем наполнять систему. В ближайшие 1,5-2 часа абоненты в микрорайонах улиц Русская, Батурина и 60 лет Октября начнут получать воду", – рассказали на предприятии.
Там уточнили, что пригороды Симферополя, включая микрорайон Белое, пока остаются под ограничением.
"Если в течение вечера или ночи "Крымэнерго" не восстановит электроснабжение, силами предприятия будет организован подвоз воды", – добаили в "Воде Крыма".
Ранее сообщалось, что на пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством.
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