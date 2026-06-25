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В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина
В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина
Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о смерти девушки вследствие оказания ненадлежащей медицинской помощи в... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T18:21
2026-06-25T18:21
2026-06-25T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о смерти девушки вследствие оказания ненадлежащей медицинской помощи в Республике Крым, сообщает ведомство в МАКС."К председателю СК России А.И. Бастрыкину через его приемную в социальной сети "ВКонтакте" поступило обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти жительницы Республики Крым", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, в феврале текущего года девушку госпитализировали в инфекционное отделение лечебного учреждения с жалобами на самочувствие. "По результатам обследований, несмотря на тяжелое состояние пациентки, в реанимацию ее не перевели, экстренных мер по оказанию медицинской помощи врачи не предприняли. В результате на следующий день девушка скончалась. до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В Главном следственном управлении СК России по РК и Севастополю расследуется уголовное дело", - добавили в СК РФ.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по РК и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма
В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина
Бастрыкин взял на контроль расследование смерти девушки в больнице Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о смерти девушки вследствие оказания ненадлежащей медицинской помощи в Республике Крым, сообщает ведомство в МАКС.
"К председателю СК России А.И. Бастрыкину через его приемную в социальной сети "ВКонтакте" поступило обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти жительницы Республики Крым", - говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в феврале текущего года девушку госпитализировали в инфекционное отделение лечебного учреждения с жалобами на самочувствие.
"По результатам обследований, несмотря на тяжелое состояние пациентки, в реанимацию ее не перевели, экстренных мер по оказанию медицинской помощи врачи не предприняли. В результате на следующий день девушка скончалась. до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В Главном следственном управлении СК России по РК и Севастополю расследуется уголовное дело", - добавили в СК РФ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по РК и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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