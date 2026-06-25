https://crimea.ria.ru/20260625/bastrykin-vzyal-na-kontrol-rassledovanie-smerti-devushki-v-bolnitse-kryma-1157175012.html

В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина

В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В инфекционке в Крыму умерла девушка - расследование на контроле Бастрыкина

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о смерти девушки вследствие оказания ненадлежащей медицинской помощи в... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T18:21

2026-06-25T18:21

2026-06-25T18:21

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владимир терентьев

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о смерти девушки вследствие оказания ненадлежащей медицинской помощи в Республике Крым, сообщает ведомство в МАКС."К председателю СК России А.И. Бастрыкину через его приемную в социальной сети "ВКонтакте" поступило обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти жительницы Республики Крым", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, в феврале текущего года девушку госпитализировали в инфекционное отделение лечебного учреждения с жалобами на самочувствие. "По результатам обследований, несмотря на тяжелое состояние пациентки, в реанимацию ее не перевели, экстренных мер по оказанию медицинской помощи врачи не предприняли. В результате на следующий день девушка скончалась. до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В Главном следственном управлении СК России по РК и Севастополю расследуется уголовное дело", - добавили в СК РФ.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по РК и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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