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Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации
Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации
Экипажи Су-34 в зоне специальной военной операции уничтожили военные объекты ВСУ, в том числе переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T15:16
2026-06-25T15:16
2026-06-25T15:17
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Экипажи Су-34 в зоне специальной военной операции уничтожили военные объекты ВСУ, в том числе переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, противник возвел насыпную переправу через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Ударом ФАБ-1500 объект был уничтожен.Также в интересах группировки войск "Запад" нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в районе населенного пункта Щурово.Кроме того, в районе западной части Красного Лимана Су-34 нанесли удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что происходит на линии соприкосновенияБойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикойНа Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
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новости сво, су-34, авиация, вооруженные силы россии, потери всу
Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации
Экипажи Су-34 уничтожили военные объекты противника в зоне СВО
15:16 25.06.2026 (обновлено: 15:17 25.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Экипажи Су-34 в зоне специальной военной операции уничтожили военные объекты ВСУ, в том числе переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, противник возвел насыпную переправу через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Ударом ФАБ-1500 объект был уничтожен.
Также в интересах группировки войск "Запад" нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в районе населенного пункта Щурово.
Кроме того, в районе западной части Красного Лимана Су-34 нанесли удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.
"В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", – отметили в Минобороны.
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