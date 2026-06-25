https://crimea.ria.ru/20260625/aviatsiya-rossii-srovnyala-s-zemley-voennye-obekty-boevikov-v-zone-spetsoperatsii-1157165418.html

Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации

Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации

Экипажи Су-34 в зоне специальной военной операции уничтожили военные объекты ВСУ, в том числе переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T15:16

2026-06-25T15:16

2026-06-25T15:17

новости сво

су-34

авиация

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122621043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e65f82bd93a784a9aa01a3471f61674.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Экипажи Су-34 в зоне специальной военной операции уничтожили военные объекты ВСУ, в том числе переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, противник возвел насыпную переправу через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Ударом ФАБ-1500 объект был уничтожен.Также в интересах группировки войск "Запад" нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в районе населенного пункта Щурово.Кроме того, в районе западной части Красного Лимана Су-34 нанесли удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что происходит на линии соприкосновенияБойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикойНа Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, су-34, авиация, вооруженные силы россии, потери всу