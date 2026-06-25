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Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму
Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму
РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T16:31
2026-06-25T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением о ситуации с продовольственной безопасностью, энергетикой и топливом в РК.Как отметил руководитель региона, проблема нехватки топлива на полуострове остается острой, но над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти.Также от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости.Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии, заверил Аксенов.Глава республики призвал крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом, поскольку главная цель врага – запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму

Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму

16:31 25.06.2026 (обновлено: 17:10 25.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением о ситуации с продовольственной безопасностью, энергетикой и топливом в РК.
Как отметил руководитель региона, проблема нехватки топлива на полуострове остается острой, но над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти.
"Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным. Но как только положение начнет улучшаться, вы это сразу заметите", – сказал Аксенов.
Также от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости.
Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии, заверил Аксенов.
Глава республики призвал крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом, поскольку главная цель врага – запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов.

"Отмечу, что те меры, которые должны обеспечивать безопасность с точки зрения любых наземных и других действий, приняты в полном объеме", – подытожил глава Крыма.

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