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Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
Российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Как сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ, теракт пытался совершить местный житель РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:08
2026-06-25T10:08
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мариуполь
новости
госизмена
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Как сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ, теракт пытался совершить местный житель с российским гражданством по заданию Киева.По данным силовиков, злоумышленник установил контакт с представителем украинских спецслужб в Telegram и по его указанию забрал из тайника самодельную бомбу, которую должен был взорвать в административном здании одного из районных городских судов.Уголовные дела возбуждены по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконному приобретению взрывных устройств. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цеховДвойной теракт предотвращен в ПятигорскеГотовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мариуполь, новости, госизмена, украина, донецкая народная республика (днр)
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе

В Мариуполе задержан агент Киева за попытку взорвать здание суда – ФСБ

10:08 25.06.2026
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Как сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ, теракт пытался совершить местный житель с российским гражданством по заданию Киева.
По данным силовиков, злоумышленник установил контакт с представителем украинских спецслужб в Telegram и по его указанию забрал из тайника самодельную бомбу, которую должен был взорвать в административном здании одного из районных городских судов.
"Для совершения подрыва по указанию куратора агент украинских спецслужб прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ", – проинформировали в ФСБ.
Уголовные дела возбуждены по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконному приобретению взрывных устройств. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МариупольНовостиГосизменаУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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