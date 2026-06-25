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Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
Российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Как сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ, теракт пытался совершить местный житель РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:08
2026-06-25T10:08
2026-06-25T10:08
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мариуполь
новости
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили взрыв в здании суда в Мариуполе. Как сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ, теракт пытался совершить местный житель с российским гражданством по заданию Киева.По данным силовиков, злоумышленник установил контакт с представителем украинских спецслужб в Telegram и по его указанию забрал из тайника самодельную бомбу, которую должен был взорвать в административном здании одного из районных городских судов.Уголовные дела возбуждены по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконному приобретению взрывных устройств. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цеховДвойной теракт предотвращен в ПятигорскеГотовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева
мариуполь
украина
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мариуполь, новости, госизмена, украина, донецкая народная республика (днр)
Агент Киева пытался взорвать здание суда в Мариуполе
В Мариуполе задержан агент Киева за попытку взорвать здание суда – ФСБ