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23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого
23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого - РИА Новости Крым, 25.06.2026
23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого
28-летняя ранее судимая жительница Симферопольского района пойдет под суд за убийство своего знакомого, информирует в четверг пресс-служба Следкома по Крыму. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T15:43
2026-06-25T15:43
2026-06-25T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 28-летняя ранее судимая жительница Симферопольского района пойдет под суд за убийство своего знакомого, информирует в четверг пресс-служба Следкома по Крыму.По данным Следствия, конфликт между женщиной и ее знакомым произошел в августе, в хостеле по улице Крейзера.По данным прокуратуры, фигурантка нанесла своей жертве 23 ножевых удара. Как оказалось, ранее она была судима за покушение на убийство и уклонялась от административного надзора по месту жительства и МВД. Знакомого злоумышленница зарезала через 7 месяцев после освобождения.Женщину задержали, она дала признательные показания и была заключена под стражу. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу – вердикт судаКрымчанин до смерти забил соседа во время ссорыЖительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
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новости крыма, симферопольский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, суд, убийство
23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого
23 ножевых ранения нанесла жительница Симферопольского района и убила знакомого
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 28-летняя ранее судимая жительница Симферопольского района пойдет под суд за убийство своего знакомого, информирует в четверг пресс-служба Следкома по Крыму.
По данным Следствия, конфликт между женщиной и ее знакомым произошел в августе, в хостеле по улице Крейзера.
"В ходе ссоры фигурантка вооружилась ножом и нанесла мужчине множественные ранения. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте преступления", – сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, фигурантка нанесла своей жертве 23 ножевых удара. Как оказалось, ранее она была судима за покушение на убийство и уклонялась от административного надзора по месту жительства и МВД. Знакомого злоумышленница зарезала через 7 месяцев после освобождения.
Женщину задержали, она дала признательные показания и была заключена под стражу. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
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