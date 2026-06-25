https://crimea.ria.ru/20260625/23-nozhevykh-v-krymu-retsidivistka-zarezala-znakomogo-1157165936.html

23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого

23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого - РИА Новости Крым, 25.06.2026

23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого

28-летняя ранее судимая жительница Симферопольского района пойдет под суд за убийство своего знакомого, информирует в четверг пресс-служба Следкома по Крыму. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T15:43

2026-06-25T15:43

2026-06-25T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 28-летняя ранее судимая жительница Симферопольского района пойдет под суд за убийство своего знакомого, информирует в четверг пресс-служба Следкома по Крыму.По данным Следствия, конфликт между женщиной и ее знакомым произошел в августе, в хостеле по улице Крейзера.По данным прокуратуры, фигурантка нанесла своей жертве 23 ножевых удара. Как оказалось, ранее она была судима за покушение на убийство и уклонялась от административного надзора по месту жительства и МВД. Знакомого злоумышленница зарезала через 7 месяцев после освобождения.Женщину задержали, она дала признательные показания и была заключена под стражу. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу – вердикт судаКрымчанин до смерти забил соседа во время ссорыЖительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, суд, убийство