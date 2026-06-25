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15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область
15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область - РИА Новости Крым, 25.06.2026
15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область
Два человека, в том числе 15-летняя девушка, погибли и четверо ранены в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области. об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:17
2026-06-25T10:17
2026-06-25T10:17
брянская область
обстрелы всу
обстрелы брянской области
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 15-летняя девушка, погибли и четверо ранены в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области. об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Кроме того, в поселке Десятуха ранен мужчина.Также осколочные ранения получили мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района. Оба доставлены в больницу.В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован, добавил Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУУстановлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
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брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, егор ковальчук, новости
15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область
15-летняя девушка и 23-летний юноша погибли при ударе дрона по машине в Брянской области