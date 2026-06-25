https://crimea.ria.ru/20260625/15-letnyaya-devushka-i-yunosha-pogibli-pri-atake-vsu-na-bryanskuyu-oblast-1157151993.html

15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область

15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область - РИА Новости Крым, 25.06.2026

15-летняя девушка и юноша погибли при атаке ВСУ на Брянскую область

Два человека, в том числе 15-летняя девушка, погибли и четверо ранены в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области. об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T10:17

2026-06-25T10:17

2026-06-25T10:17

брянская область

обстрелы всу

обстрелы брянской области

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

егор ковальчук

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156650690_0:472:2730:2008_1920x0_80_0_0_8aa1c95747eec24cbf7a9bd507f4b888.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 15-летняя девушка, погибли и четверо ранены в результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области. об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Кроме того, в поселке Десятуха ранен мужчина.Также осколочные ранения получили мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района. Оба доставлены в больницу.В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован, добавил Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУУстановлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, егор ковальчук, новости