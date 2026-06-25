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12-летний ребенок ударил ножом сверстника в Анапе - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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12-летний ребенок ударил ножом сверстника в Анапе
12-летний ребенок ударил ножом сверстника в Анапе - РИА Новости Крым, 25.06.2026
12-летний ребенок ударил ножом сверстника в Анапе
В Анапе 12-летний ребенок нанес удар ножом сверстнику во время конфликта у детской площадки и сбежал. Об инциденте сообщает МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T12:34
2026-06-25T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Анапе 12-летний ребенок нанес удар ножом сверстнику во время конфликта у детской площадки и сбежал. Об инциденте сообщает МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, все произошло 20 июня на Супсехском шоссе курортного города.Уточняется, что нападавший ребенок с места происшествия сбежал, пострадавшему была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.Правоохранители открыли проверку, нож изъят. На мать юного подозреваемого составлен административный материал. Собранные материалы будут переданы в следственные органы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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анапа, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дети, кубань, новости
12-летний ребенок ударил ножом сверстника в Анапе

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника на детской площадке

12:34 25.06.2026
 
© Фото пресс-службы МВД по РК / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Анапе 12-летний ребенок нанес удар ножом сверстнику во время конфликта у детской площадки и сбежал. Об инциденте сообщает МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, все произошло 20 июня на Супсехском шоссе курортного города.
"Днем вблизи детской площадки произошел конфликт между 12-летними мальчиками, в результате которого один из них нанес удар предметом, схожим с ножом", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что нападавший ребенок с места происшествия сбежал, пострадавшему была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.
Правоохранители открыли проверку, нож изъят. На мать юного подозреваемого составлен административный материал. Собранные материалы будут переданы в следственные органы.
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АнапаКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествиядетиКубаньНовости
 
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