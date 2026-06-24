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Запад и север Крыма обесточены
Запад и север Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Запад и север Крыма обесточены
В городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах в среду, 24 июня, пропал свет из-за технарушения в сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:44
2026-06-24T08:44
2026-06-24T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах в среду, 24 июня, пропал свет из-за технарушения в сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Ведутся аварийно-ремонтные работы. Электроснабжение планируется восстановить в течение суток.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Запад и север Крыма обесточены
В Крыму в среду без света остались три города и два района