https://crimea.ria.ru/20260624/vysokovoltnaya-sistema-narushena---chto-s-grafikami-otklyucheniy-v-alushte-1157135150.html

Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште

Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште

Переход на четкие графики отключения электроэнергии для населения сейчас невозможен из-за необходимости сохранить высоковольтную систему, которая нарушена из-за РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T15:47

2026-06-24T15:47

2026-06-24T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Переход на четкие графики отключения электроэнергии для населения сейчас невозможен из-за необходимости сохранить высоковольтную систему, которая нарушена из-за внешнего воздействия. Об этом заявил начальник Алуштинского РЭС предприятия "Крымэнерго" Константин Герасимов.В этой связи накануне отключения, в частности в Алуште, происходили по самым загруженным высоковольтным линиям, а абоненты на этих линиях оставались дольше всего без света. То же происходит 24 июня – после атаки на Севастополь, в Алуште без света с 9 часов утра остаются улицы 60 лет СССР, Юбилейная, Симферопольская, Партизанская, Октябрьская, Ленина, Горького, Ялтинская, Виноградная и Мирная. Переподключить обесточенные линии сейчас нельзя из-за невозможности перераспределить огромную нагрузку, которую дают сами жители.По его словам, энергетики будут стараться отключать электричество не более чем на три часа."С руководством проговорены все эти моменты, чтобы придерживаться трех часов и стараться подать напряжение там, где люди давно без света и отключить там, где со светом. Но графика мы сейчас придерживать не можем, пока эту ситуацию не решим. Мы и сами здесь не выбираем, какие линии отключить. Это выбирают высоковольтные сети – они смотрят на данный момент по загрузке линии. Те линии, которые наиболее загружены – их и отключают", – продолжил Герасимов.В этой связи он попросил крымчан не включать все приборы одномоментно, как только появляется электричество.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Перебои со светом также происходят с утра в среду в разных населенных пунктах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение и снижение давления: что с водой в городах КрымаЗапад и север Крыма обесточеныВ Армянске отключили воду из-за остановки насосов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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