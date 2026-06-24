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Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште
Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште
Переход на четкие графики отключения электроэнергии для населения сейчас невозможен из-за необходимости сохранить высоковольтную систему, которая нарушена из-за РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T15:47
2026-06-24T15:48
новости крыма
энергосистема крыма
алушта
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отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Переход на четкие графики отключения электроэнергии для населения сейчас невозможен из-за необходимости сохранить высоковольтную систему, которая нарушена из-за внешнего воздействия. Об этом заявил начальник Алуштинского РЭС предприятия "Крымэнерго" Константин Герасимов.В этой связи накануне отключения, в частности в Алуште, происходили по самым загруженным высоковольтным линиям, а абоненты на этих линиях оставались дольше всего без света. То же происходит 24 июня – после атаки на Севастополь, в Алуште без света с 9 часов утра остаются улицы 60 лет СССР, Юбилейная, Симферопольская, Партизанская, Октябрьская, Ленина, Горького, Ялтинская, Виноградная и Мирная. Переподключить обесточенные линии сейчас нельзя из-за невозможности перераспределить огромную нагрузку, которую дают сами жители.По его словам, энергетики будут стараться отключать электричество не более чем на три часа."С руководством проговорены все эти моменты, чтобы придерживаться трех часов и стараться подать напряжение там, где люди давно без света и отключить там, где со светом. Но графика мы сейчас придерживать не можем, пока эту ситуацию не решим. Мы и сами здесь не выбираем, какие линии отключить. Это выбирают высоковольтные сети – они смотрят на данный момент по загрузке линии. Те линии, которые наиболее загружены – их и отключают", – продолжил Герасимов.В этой связи он попросил крымчан не включать все приборы одномоментно, как только появляется электричество.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Перебои со светом также происходят с утра в среду в разных населенных пунктах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение и снижение давления: что с водой в городах КрымаЗапад и север Крыма обесточеныВ Армянске отключили воду из-за остановки насосов
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новости крыма, энергосистема крыма, алушта, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште

Переход на четкие графики отключения света пока невозможен – специалист "Крымэнерго"

15:47 24.06.2026 (обновлено: 15:48 24.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Переход на четкие графики отключения электроэнергии для населения сейчас невозможен из-за необходимости сохранить высоковольтную систему, которая нарушена из-за внешнего воздействия. Об этом заявил начальник Алуштинского РЭС предприятия "Крымэнерго" Константин Герасимов.
В этой связи накануне отключения, в частности в Алуште, происходили по самым загруженным высоковольтным линиям, а абоненты на этих линиях оставались дольше всего без света. То же происходит 24 июня – после атаки на Севастополь, в Алуште без света с 9 часов утра остаются улицы 60 лет СССР, Юбилейная, Симферопольская, Партизанская, Октябрьская, Ленина, Горького, Ялтинская, Виноградная и Мирная. Переподключить обесточенные линии сейчас нельзя из-за невозможности перераспределить огромную нагрузку, которую дают сами жители.

"Нужно сейчас сохранить высоковольтную систему всего Крыма – она в данный момент нарушена. Мы все взаимосвязаны по сетям: и Севастополь, и ЮБК, и Симферополь – весь Крым. Если где-то происходит технологическое нарушение, это сказывается на всех регионах абсолютно", – пояснил Герасимов на видеокадрах, которые размещены в официальном Telegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.

По его словам, энергетики будут стараться отключать электричество не более чем на три часа.
"С руководством проговорены все эти моменты, чтобы придерживаться трех часов и стараться подать напряжение там, где люди давно без света и отключить там, где со светом. Но графика мы сейчас придерживать не можем, пока эту ситуацию не решим. Мы и сами здесь не выбираем, какие линии отключить. Это выбирают высоковольтные сети – они смотрят на данный момент по загрузке линии. Те линии, которые наиболее загружены – их и отключают", – продолжил Герасимов.
В этой связи он попросил крымчан не включать все приборы одномоментно, как только появляется электричество.
"Идет очень большой перегруз – такой, что наши внутренние линии просто не выдержат. Поэтому как только появился свет – включайте поэтапно: включили чайник – выключайте утюг. Не включайте сразу стиральную машину или какие-то мощные электрокотлы. Потерпите, сохраните сети – это сейчас общая проблема всех", – обратился он к населению.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Перебои со светом также происходят с утра в среду в разных населенных пунктах Крыма.
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