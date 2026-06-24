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Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование
Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование
Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК глава... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T11:55
2026-06-24T11:55
россия
выборы
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
единый день голосования
дистанционное электронное голосование (дэг)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.По ее словам, онлайн-голосование на федеральной платформе осуществляется на информационном ресурсе vybory.gov.ru.Она отметила, что с учетом возможных перебоев в работе мобильной связи и при передаче данных во время проведения выборов ЦИК совместно с Минцифры России проводит работу по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки"."Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке и ему выдадут бумажный бюллетень", - уточнила Памфилова.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября, сообщал ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в КрымуЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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россия, выборы, центризбирком (цик рф), элла памфилова, единый день голосования, дистанционное электронное голосование (дэг), новости
Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование

Дистанционное голосование на осенних выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

11:55 24.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы РФ
Выборы депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Дистанционное электронное голосование проводится одновременно с голосованием на избирательных участках с 8 часов по местному времени 18 сентября – поскольку мы с вами, коллеги, приняли решение о трехдневном голосовании – до 20 часов 20 сентября 2026 года", –цитирует Памфилову РИА Новости.
По ее словам, онлайн-голосование на федеральной платформе осуществляется на информационном ресурсе vybory.gov.ru.
Она отметила, что с учетом возможных перебоев в работе мобильной связи и при передаче данных во время проведения выборов ЦИК совместно с Минцифры России проводит работу по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки".
"Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке и ему выдадут бумажный бюллетень", - уточнила Памфилова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября, сообщал ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
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РоссияВыборыЦентризбирком (ЦИК РФ)Элла ПамфиловаЕдиный день голосованияДистанционное электронное голосование (ДЭГ)Новости
 
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