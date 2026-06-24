https://crimea.ria.ru/20260624/vybory-2026-v-kakie-sroki-proydet-distantsionnoe-golosovanie-1157127268.html

Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование

Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование

Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК глава... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T11:55

2026-06-24T11:55

2026-06-24T11:55

россия

выборы

центризбирком (цик рф)

элла памфилова

единый день голосования

дистанционное электронное голосование (дэг)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.По ее словам, онлайн-голосование на федеральной платформе осуществляется на информационном ресурсе vybory.gov.ru.Она отметила, что с учетом возможных перебоев в работе мобильной связи и при передаче данных во время проведения выборов ЦИК совместно с Минцифры России проводит работу по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки"."Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке и ему выдадут бумажный бюллетень", - уточнила Памфилова.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября, сообщал ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в КрымуЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы, центризбирком (цик рф), элла памфилова, единый день голосования, дистанционное электронное голосование (дэг), новости