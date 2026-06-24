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ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 24.06.2026
ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
Два мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, атака все еще продолжается. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:18
2026-06-24T10:18
нижегородская область
новости сво
андрей никитин
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, атака все еще продолжается.Он добавил, что пострадавшим и семьям погибших местные врасти окажут помощь.По данным Никитина, критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Оперативные службы ликвидируют последствия инцидентов. Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом.В Севастополе в ночь на среду при атаке ВСУ также получили ранения два мирных жителя, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 323 беспилотника над Крымом и регионами страны, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
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нижегородская область, новости сво, андрей никитин, атаки всу, происшествия
ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены

При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены

10:18 24.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, атака все еще продолжается.
"С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице", - проинформировал губернатор о ситуации в регионе.
Он добавил, что пострадавшим и семьям погибших местные врасти окажут помощь.
По данным Никитина, критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Оперативные службы ликвидируют последствия инцидентов. Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом.
В Севастополе в ночь на среду при атаке ВСУ также получили ранения два мирных жителя, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 323 беспилотника над Крымом и регионами страны, сообщали в Минобороны.
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