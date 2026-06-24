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ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 24.06.2026
ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
Два мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, атака все еще продолжается. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:18
2026-06-24T10:18
2026-06-24T10:18
нижегородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, атака все еще продолжается.Он добавил, что пострадавшим и семьям погибших местные врасти окажут помощь.По данным Никитина, критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Оперативные службы ликвидируют последствия инцидентов. Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом.В Севастополе в ночь на среду при атаке ВСУ также получили ранения два мирных жителя, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 323 беспилотника над Крымом и регионами страны, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
https://crimea.ria.ru/20260624/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-v-gorode-posle-atak-vsu-1157120244.html
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нижегородская область, новости сво, андрей никитин, атаки всу, происшествия
ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены