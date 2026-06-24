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Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
В Севастополе второй раз за утро среды объявили воздушную тревогу. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:30
2026-06-24T10:32
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за утро среды объявили воздушную тревогу. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день

В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога

10:30 24.06.2026 (обновлено: 10:32 24.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за утро среды объявили воздушную тревогу. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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