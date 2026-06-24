Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
10:30 24.06.2026 (обновлено: 10:32 24.06.2026)
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за утро среды объявили воздушную тревогу. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.