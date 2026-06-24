https://crimea.ria.ru/20260624/voenkory-rossii-segodnya-riskuyut-zhiznyu-radi-pravdy--margarita-simonyan-1157136350.html

Военкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита Симоньян

Военкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита Симоньян - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Военкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита Симоньян

Даже осознавая все риски работы в зоне проведения специальной военной операции, военкоры международной медиагруппы "Россия сегодня" продолжают ездить на фронт и РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T16:01

2026-06-24T16:01

2026-06-24T16:57

новости

маргарита симоньян

международная медиагруппа "россия сегодня"

совинформбюро

история

ссср

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Даже осознавая все риски работы в зоне проведения специальной военной операции, военкоры международной медиагруппы "Россия сегодня" продолжают ездить на фронт и рисковать жизнью для того, чтобы информировать людей. Об этом в поздравлении коллектива агентства с 85-летием со дня образования Совинформбюро сказала главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян."Спасибо всем огромное, что мы на первом месте всегда и во всем. И было бы место первее, чем первое - были бы на нем. Это ваша заслуга, безусловно. Кто-то не спит ночами, кто-то рискует жизнью, кто-то теряет жизнь. Было в нашей истории и такое. К сожалению, неразрывно с этим связана профессия военного корреспондента. Кто-то, зная об этом, продолжает ездить на фронт и рисковать жизнью для того, чтобы информировать. Информировать людей и весь мир о том, что происходит, рассказывать людям правду", - сказала Маргарита Симоньян.Она напомнила, что "Совинформбюро" - это истоки международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам руководителя, она гордится медиагруппой, и каждым ее сотрудником, и очень всем благодарна за труд."Будьте, пожалуйста, все счастливы и здоровы. Пусть беда обходит стороной ваши дома и наш общий дом", - добавила она.Заслуги в развитии российской журналистики, твердость убеждений и верность гражданской позиции международного информационного агентства "Россия сегодня" отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравляя коллектив агентства с 85-летием со дня образования Совинформбюро.Ранее президент России Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро.Основной миссией международной медиагруппы "Россия сегодня" во внешнем мире является отстаивание справедливого образа РФ, а внутри страны - поддержание общественного баланса, заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию СовинформбюроВ Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию СовинформбюроДмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, маргарита симоньян, международная медиагруппа "россия сегодня", совинформбюро, история, ссср, россия