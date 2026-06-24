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В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога
Днем в среду в Севастополе третий раз включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T14:15
2026-06-24T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Днем в среду в Севастополе третий раз включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других подземных сооружениях.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога

В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога

14:15 24.06.2026 (обновлено: 14:19 24.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Днем в среду в Севастополе третий раз включили сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других подземных сооружениях.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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