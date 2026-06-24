В Севастополе троллейбусы возобновляют работу
В Севастополе возобновил работу маршрут №9 и еще шесть спецтроллейбусов выйдут на линию
16:22 24.06.2026 (обновлено: 16:30 24.06.2026)
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города СевастополяСевастополь
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновил работу троллейбусный маршрут №9, который идет через центр, кроме того, еще шесть специальных троллейбусов на "автономном ходу" выйдут на линию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Постепенно возвращаем троллейбусы на улицы города. Наши транспортники вместе с энергетиками делают всё возможное, чтобы запустить движение. С 16:00 возобновляет работу маршрут №9 (пр. Победы – Центр). На линию выйдут 6 специальных троллейбусов на "автономном ходу", – написал он в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, в ряде районов города контактная сеть все еще остается обесточенной, поэтому на линию выходят машины, которые могут ехать на аккумуляторах.
Ранее Развожаев пообещал, что в Севастополе до конца дня среды, 24 июня, планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без свет после ночной атаки ВСУ.
Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
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