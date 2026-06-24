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В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов
В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов
Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, в Севастополе и еще 53 регионах России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:10
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оружие
закон и право
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, в Севастополе и еще 53 регионах России. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.В том числе силовики изъяли 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг тротила и пороха и более 189 тысяч патронов различного калибра."Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.В результате мероприятий задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия, отметили в службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гаражеФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание нелегальных оружейников. Видео УФСБ России
Почти 130 нелегальных оружейников задержали в России в апреле-мае, сообщили в ФСБ. Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, изъяли 301 ствол.
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оружие, закон и право, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, видео
В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, в Севастополе и еще 53 регионах России. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.
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В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов

45 подпольных оружейных мастерских накрыли в Севастополе и других регионах России – ФСБ

10:10 24.06.2026 (обновлено: 11:15 24.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, в Севастополе и еще 53 регионах России. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.
"В апреле-мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", – цитирует сообщение РИА Новости.
В том числе силовики изъяли 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг тротила и пороха и более 189 тысяч патронов различного калибра.
"Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
В результате мероприятий задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия, отметили в службе.
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ОружиеЗакон и правоНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Севастополь
 
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