https://crimea.ria.ru/20260624/v-sevastopole-i-drugikh-regionakh-nakryli-45-podpolnykh-oruzheynykh-tsekha-1157123807.html

В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов

В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов

Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, в Севастополе и еще 53 регионах России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T10:10

2026-06-24T10:10

2026-06-24T11:15

оружие

закон и право

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, в Севастополе и еще 53 регионах России. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.В том числе силовики изъяли 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг тротила и пороха и более 189 тысяч патронов различного калибра."Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.В результате мероприятий задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия, отметили в службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гаражеФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах

севастополь

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Задержание нелегальных оружейников. Видео УФСБ России Почти 130 нелегальных оружейников задержали в России в апреле-мае, сообщили в ФСБ. Силовики пресекли деятельность 45 подпольных мастерских, изъяли 301 ствол. 2026-06-24T10:10 true PT1M46S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, закон и право, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, видео