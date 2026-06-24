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В Саках выключат уличное освещение и фонтаны

В Саках выключат уличное освещение и фонтаны - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Саках выключат уличное освещение и фонтаны

В Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T20:11

2026-06-24T20:11

2026-06-24T20:11

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отключение электроэнергии

фонтан

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.По ее информации, несмотря на то, что аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, точно указать время восстановления электроснабжения по каждому конкретному адресу невозможно."Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Также обращаюсь с просьбой воздержаться от использования мощных бытовых электроприборов, особенно кондиционеров, и по возможности отключать неиспользуемое освещение", – добавила глава администрации Сак.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктовОтключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеровВысоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, юлия предыбайло, саки, крым, отключение электроэнергии, фонтан, городская среда