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В Саках выключат уличное освещение и фонтаны - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
В Саках выключат уличное освещение и фонтаны - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
В Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T20:11
2026-06-24T20:11
новости крыма
юлия предыбайло
саки
крым
отключение электроэнергии
фонтан
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.По ее информации, несмотря на то, что аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, точно указать время восстановления электроснабжения по каждому конкретному адресу невозможно."Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Также обращаюсь с просьбой воздержаться от использования мощных бытовых электроприборов, особенно кондиционеров, и по возможности отключать неиспользуемое освещение", – добавила глава администрации Сак.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктовОтключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеровВысоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, юлия предыбайло, саки, крым, отключение электроэнергии, фонтан, городская среда
В Саках выключат уличное освещение и фонтаны

В Саках приняли решение временно отключить уличное освещение и работу фонтанов

20:11 24.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВъезд в город Саки
Въезд в город Саки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.

"В связи с технологическими нарушениями в системе энергоснабжения Республики Крым в настоящее время происходят аварийные отключения электроэнергии у потребителей. В целях экономии и стабилизации энергосистемы принято решение временно отключить уличное освещение и работу фонтанов", – рассказала Предыбайло.

По ее информации, несмотря на то, что аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, точно указать время восстановления электроснабжения по каждому конкретному адресу невозможно.
"Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Также обращаюсь с просьбой воздержаться от использования мощных бытовых электроприборов, особенно кондиционеров, и по возможности отключать неиспользуемое освещение", – добавила глава администрации Сак.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений.
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Новости КрымаЮлия ПредыбайлоСакиКрымОтключение электроэнергииФонтанГородская среда
 
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Заголовок открываемого материала
20:11В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
19:55Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
19:40Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
19:27Из украинского приграничья эвакуируют людей
19:09Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
18:52В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
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18:10Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
17:54Изъятие российских активов – как ответит Москва
17:43В Евпатории ввели график подачи воды
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16:52В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктов
16:44В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков
16:34Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено
16:22В Севастополе троллейбусы возобновляют работу
16:12Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров
16:01Военкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита Симоньян
15:47Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште
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