В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
В Саках приняли решение временно отключить уличное освещение и работу фонтанов
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВъезд в город Саки
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
"В связи с технологическими нарушениями в системе энергоснабжения Республики Крым в настоящее время происходят аварийные отключения электроэнергии у потребителей. В целях экономии и стабилизации энергосистемы принято решение временно отключить уличное освещение и работу фонтанов", – рассказала Предыбайло.
По ее информации, несмотря на то, что аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, точно указать время восстановления электроснабжения по каждому конкретному адресу невозможно.
"Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Также обращаюсь с просьбой воздержаться от использования мощных бытовых электроприборов, особенно кондиционеров, и по возможности отключать неиспользуемое освещение", – добавила глава администрации Сак.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений.
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